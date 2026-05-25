Burgjet e Shqipërisë si dyqane celularësh/ Bastisen qelitë e Shkodrës: Ja sa telefona u gjetën!
Një operacion i befasishëm i shërbimeve të Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve ka zbuluar tre aparate celulare në qelitë e IEVP Shkodër, të cilat janë sekuestruar menjëherë dhe ka nisur puna për zbulimin e të burgosurve që i posedonin.
Gjatë kontrollit në godinën 2, raportohet se janë gjetur tre aparate celulare dhe konkretisht në ambientet e dusheve është gjetur 1 aparat celular i markës Xiaomi.
Ndërkohë, në lavanderi u gjetën 1 aparat celular Nokia dhe 1 celular iPhone së bashku me dy fisha karikimi.
“Për rastin janë hartuar raportet përkatëse të incidentit dhe procesverbalet e bllokimit, ndërsa është njoftuar Agjencia për ndjekje të mëtejshme të procedurave”, njofton Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve.
Institucionet e vuajtjes së dënimit u janë nënshtruar prej dy javësh kontrolleve të rrepta, pas publikimit të një video nga gazetari Flamur Vezaj, ku shfaqeshin disa të dënuar në qelitë e Durrësit, duke festuar dhe në dorë mbanin aparate celulare.
Pothuajse në të gjitha burgjet janë gjetur telefona, pije alkoolike dhe pajisje e sende të tjera të ndaluara.
