Tiranë 30°C · Pjesërisht vranët 25 May 2026
S&P 500 7,473 ▲0.37%
DOW 50,580 ▲0.58%
NASDAQ 26,344 ▲0.19%
NAFTA 96.60 ▲0%
ARI 4,523 ▲0%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1630 EUR/GBP 0.8638 EUR/CHF 0.9113 EUR/ALL 95.4430 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.4110 EUR/TRY 53.1269 EUR/JPY 184.93 EUR/CAD 1.6055 EUR/USD 1.1630 EUR/GBP 0.8638 EUR/CHF 0.9113 EUR/ALL 95.4430 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.4110 EUR/TRY 53.1269 EUR/JPY 184.93 EUR/CAD 1.6055
₿ CRYPTO
BTC $77,429 ▲ +0.21% ETH $2,118 ▼ -0.33% XRP $1.3586 ▼ -0.77% SOL $85.8800 ▼ -0.66%
S&P 500 7,473 ▲0.37 % DOW 50,580 ▲0.58 % NASDAQ 26,344 ▲0.19 % NAFTA 96.60 ▲0 % ARI 4,523 ▲0 % S&P 500 7,473 ▲0.37 % DOW 50,580 ▲0.58 % NASDAQ 26,344 ▲0.19 % NAFTA 96.60 ▲0 % ARI 4,523 ▲0 %
EUR/USD 1.1630 EUR/GBP 0.8638 EUR/CHF 0.9113 EUR/ALL 95.4430 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.4110 EUR/TRY 53.1269 EUR/JPY 184.93 EUR/CAD 1.6055 EUR/USD 1.1630 EUR/GBP 0.8638 EUR/CHF 0.9113 EUR/ALL 95.4430 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.4110 EUR/TRY 53.1269 EUR/JPY 184.93 EUR/CAD 1.6055
25 May 2026
Breaking
“Amnistitë e përsëritura po dëmtojnë disiplinën fiskale” “Interesi i bizneseve për faljen e detyrimeve, më i lartë se për ‘Paqen Fiskale’” Burgjet e Shqipërisë si dyqane celularësh/ Bastisen qelitë e Shkodrës: Ja sa telefona u gjetën! Ivanovski: Linja hekurudhore Zelenikovë-Shkup vihet në funksion nga shtatori Kontrolle në IEVP Shkodër, gjendjen 3 telefona në ambjentet e dusheve dhe në lavanderi
Menu
Kronika

Burgjet e Shqipërisë si dyqane celularësh/ Bastisen qelitë e Shkodrës: Ja sa telefona u gjetën!

· 1 min lexim
qelitë e

Një operacion i befasishëm i shërbimeve të Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve ka zbuluar tre aparate celulare në qelitë e IEVP Shkodër, të cilat janë sekuestruar menjëherë dhe ka nisur puna për zbulimin e të burgosurve që i posedonin.

Gjatë kontrollit në godinën 2, raportohet se janë gjetur tre aparate celulare dhe konkretisht në ambientet e dusheve është gjetur 1 aparat celular i markës Xiaomi.

Ndërkohë, në lavanderi u gjetën 1 aparat celular Nokia dhe 1 celular iPhone së bashku me dy fisha karikimi.

“Për rastin janë hartuar raportet përkatëse të incidentit dhe procesverbalet e bllokimit, ndërsa është njoftuar Agjencia për ndjekje të mëtejshme të procedurave”, njofton Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve.

Institucionet e vuajtjes së dënimit u janë nënshtruar prej dy javësh kontrolleve të rrepta, pas publikimit të një video nga gazetari Flamur Vezaj, ku shfaqeshin disa të dënuar në qelitë e Durrësit, duke festuar dhe në dorë mbanin aparate celulare.

Pothuajse në të gjitha burgjet janë gjetur telefona, pije alkoolike dhe pajisje e sende të tjera të ndaluara.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu

Reklamë