EUR/USD 1.1709 EUR/GBP 0.8671 EUR/CHF 0.9199 EUR/ALL 95.5084 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4369 EUR/TRY 52.7311 EUR/JPY 186.75 EUR/CAD 1.6012
BTC $78,016 ▲ +0.51% ETH $2,333 ▲ +0.62% XRP $1.4273 ▼ -0.41% SOL $86.5500 ▼ -0.12%
LAMM: Nuk ka pritje të gjata në vendkalimet kufitare MPB: Raportimi për bombë në qendrën tregtare në Shkup ishte i rremë FSK përgatitet për dislokim në Gaza, ekipi kryen vlerësim paraprak Play-off NBA/ Minnesota më e fortë se dëmtimet, Knicks dominojnë Hawks në Atlanta Rijetësohet siti arkeologjik i Adrianopolit
Kontrollet në IEVP Shkodër, reagon Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve

Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve ka dalë me një reagim zyrtar lidhur me kontrollet e zhvilluara në IEVP Shkodër.

Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve ka dalë me një reagim zyrtar lidhur me kontrollet e zhvilluara në IEVP Shkodër. Në njoftim bëhet me dije se kontrollet u kryen për sende të ndaluara në dhomat e banimit dhe ambientet e përbashkëta.

Mësohet se janë kryer kontrolle në 38 dhoma. Në një dhomë është konstatuar 1 cigare e dëmtuar e hedhur në lavaman, e dyshuar si lëndë narkotike. Të dy të dënuarit janë veçuar, është hartuar raport incidenti dhe janë njoftuar strukturat përkatëse për vijimin e procedurave.

Gjatë kontrollit gjithashtu janë nxjerrë si sende të tepërta dhe për rikontroll 2 televizorë, si dhe janë sekuestruar objekte të tjera të ndaluara.

“Aksion kontrolli në IEVP Shkodër. Në vijim të kontrolleve të befasishme për rritjen e sigurisë në institucionet penitenciare, u ushtrua një kontroll në IEVP Shkodër.

Në zbatim të Urdhrit Nr. 626, datë 07.04.2026, të Drejtorit të Përgjithshëm të Burgjeve, Z. Adriatik Kupi, dhe nën drejtimin e Drejtorit të Policisë së Burgjeve, Drejtues i Lartë Paulin Rajta, Forcat Operacionale dhe Forcat Speciale të D.P. Burgjeve ushtruan kontroll për sende të ndaluara në dhomat e banimit dhe ambientet e përbashkëta.

Gjatë kontrollit u verifikuan 38 dhoma. Në dhomën nr. 9, Godina 1, që i përket të dënuarve me iniciale R.M dhe E.H, është konstatuar 1 cigare e dëmtuar e hedhur në lavaman, e dyshuar si lëndë narkotike. Të dy të dënuarit janë veçuar, është hartuar raport incidenti dhe janë njoftuar strukturat përkatëse, përfshirë Sherbimin e Kontrollit te Brendshem ne Sistemin e Burgjeve, për vijimin e procedurave.

Gjatë kontrollit janë nxjerrë si sende të tepërta dhe për rikontroll 2 televizorë, si dhe janë konstatuar dhe sekuestruar objekte të tjera të ndaluara.

Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve do të vijojë kontrollet e befasishme në të gjitha IEVP-të, me qëllim garantimin e rendit dhe sigurisë”, thuhet në njoftim.

