Milani nxjerr në shitje mesfushorin dhe i cakton çmim fiks 30 mln euro
Milani raportohet se ka nxjerrë në shitje një mesfushor dhe madje ka caktuar një çmim fiks për shitjen e tij.
Lojtari mund të largohet është Youssouf Fofana, i cili nuk konsiderohet protagonist në planet e klubit.
Nicole Schira raporton se Milani do të ishte i gatshëm ta shiste për 30 mln euro në merkaton e verës.
