Kosova i nis me fitore bindëse parakualifikimet për Botërorin 2028 në futsall
Kombëtarja e Kosovës në futsall e ka nisur me fitore të thellë fushatën e parakualifikimeve për Botërorin 2028, që po mbahen në Mal të Zi. Dardanët triumfuan bindshëm ndaj Gjibraltarit, me rezultat 11:0, në ndeshjen e zhvilluar të enjten në Igalo.
Ekipi i drejtuar nga përzgjedhësi Agon Ramadani dominoi plotësisht takimin, duke kontrolluar lojën nga fillimi deri në fund dhe duke mos i lënë hapësirë kundërshtarit.
Figura kryesore e ndeshjes ishte Drilon Maxharraj, i cili realizoi hat-trick, ndërsa me paraqitje të mirë u dallua edhe Shefki Kameri me dy gola. Në listën e realizatorëve u regjistruan edhe Ylli Mazreku, Ramadan Alaj, Drilon Haxhijaj dhe Shqiprim Imeri, ndërsa një gol erdhi si autogol i Alan Parker.
Kosova bën pjesë në Grupin D të parakualifikimeve, së bashku me Austrinë dhe Malin e Zi.
Ndeshjen e radhës, Dardanët do ta zhvillojnë nesër kundër Austrisë (ora 16:30), derisa më 12 prill do të përballen me Malin e Zi në ndeshjen e fundit të fazës grupore.
Dy ekipet e para nga grupi sigurojnë kualifikimin në raundin kryesor, ndërsa shorti për këtë fazë do të tërhiqet më 19 qershor.
