Kovaçevski: Maqedonia nuk ka marrë deri më sot një propozim më të mirë se ai francez
I pyetur nëse, nga këndvështrimi i sotëm, pranimi i propozimit francez dhe Kornizës Negociuese me BE-në ishte një vendim i gabuar, deputeti dhe ish-kryeministri Dimitar Kovaçevski deklaroi se ishte propozimi më i mirë për Maqedoninë dhe se deri më sot nuk ka ardhur asnjë propozim më i mirë.
Ai kujton se opozita e atëhershme, dhe qeveria e sotme, kërkuan mandatin nga qytetarët për të negociuar një kornizë të re dhe për të ofruar garanci dhe kushte të tjera për pakicën maqedonase në Bullgari.
“Koha kalon, thonë se po flasin, do të shohim se çfarë do të dalë në fund. Megjithatë, unë besoj se për Maqedoninë qëllimi përfundimtar duhet të jetë anëtarësimi në BE dhe kjo konfirmohet nga rritja e standardit të jetesës së vendeve që po hyjnë në BE dhe nga fakti që qytetarët tanë shkojnë në ato vende për të punuar.
Shikoni çfarë po ndodh me numrin e fëmijëve në shkolla. Sot kemi më pak nxënës në shkollat fillore në klasën e parë sesa kishim fëmijë të lindur gjashtë vjet më parë në shumicën e qyteteve”, tha Kovaçevski për “Sitel”.
Deputeti thekson se dy vende fqinje janë të thirrura të kenë marrëdhënie të mira fqinjësore.
“Imagjinoni nëse Polonia dhe Gjermania do të komunikonin në të njëjtën mënyrë si në të kaluarën ose Franca dhe Gjermania.
Atëherë BE-ja nuk do të ishte e mundur. Është përgjegjësi e qeverive në Maqedoni dhe Bullgari, dhe në Maqedoni dhe Greqi ose Shqipëri, të kenë një narrativë dhe bashkëpunim që do të relaksojë marrëdhëniet midis qytetarëve dhe shteteve, dhe jo t’ia lënë këtë strukturave që nuk duan marrëdhënie të mira midis shteteve”, theksoi Kovaçevski./Telegrafi/
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