KQZ miraton raportin e auditimit të fushatës së 11 majit, propozon gjoba deri në 3 milionë lekë për partitë dhe kandidat
Pas përfundimit të auditimit të financimeve të fushatës për zgjedhjet parlamentare të 11 majit 2025, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka miratuar gjetjet e raportit dhe ka propozuar marrjen e masave administrative për disa subjekte politike dhe kandidatë.
Gjobat e propozuara variojnë nga 100 mijë deri në 3 milionë lekë, sipas shkeljeve të konstatuara në Kodin Zgjedhor, dhe do t’i dërgohen Komisionit të Ankimimeve dhe Sanksioneve për vendimmarrje.
Vendimet:
- Miratimin e gjetjeve të raportit të auditimit të fondeve të përfituara dhe të shpenzuara nga subjektet zgjedhore pjesëmarrëse në zgjedhjet për Kuvend, të datës 11 Maj 2025, sipas shtojcës nr. 1, që i bashkëlidhet këtij vendimi.
- T’i propozoj Komisionit të Ankimimeve dhe Sanksioneve marrjen e masës administrative, për partinë politike “Partia Bashkimi Liberal Demokrat”, gjobë në vlerën 100 000 deri në 200 000 lekë, sipas nenit 173, pika 1 të Kodit Zgjedhor.
- T’i propozoj Komisionit të Ankimimeve dhe Sanksioneve marrjen e masës administrative, për partinë politike “Partia Rruga e Vërtetë Shqiptare”, gjobë në vlerën 100 000 deri në 200 000 lekë, sipas nenit 173, pika 1 të Kodit Zgjedhor.
- T’i propozoj Komisionit të Ankimimeve dhe Sanksioneve marrjen e masës administrative, për partinë politike “Partia Aleanca Arbnore Kombëtare”, gjobë në vlerën 100 000 deri në 200 000 lekë, sipas nenit 173, pika 1 të Kodit Zgjedhor.
- T’i propozoj Komisionit të Ankimimeve dhe Sanksioneve marrjen e masës administrative, për partinë politike “Partia Bashkimi Popullor i Pensionistëve Shqiptar”, gjobë në vlerën 100 000 deri në 200 000 lekë, sipas nenit 173, pika 1 të Kodit Zgjedhor.
- T’i propozoj Komisionit të Ankimimeve dhe Sanksioneve marrjen e masës administrative, për partinë politike “Partia Balli Kombëtar”, gjobë në vlerën 100 000 deri në 200 000 lekë, sipas nenit 173, pika 1 të Kodit Zgjedhor.
- T’i propozoj Komisionit të Ankimimeve dhe Sanksioneve marrjen e masës administrative, për partinë politike “Partia Fryma e Re Demokratike”, gjobë në vlerën 100 000 deri në 200 000 lekë, sipas nenit 173, pika 1 të Kodit Zgjedhor.
- T’i propozoj Komisionit të Ankimimeve dhe Sanksioneve marrjen e masës administrative, për partinë politike “Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut”, gjobë në vlerën 100 000 deri në 200 000 lekë, sipas nenit 173, pika 1 të Kodit Zgjedhor.
- T’i propozoj Komisionit të Ankimimeve dhe Sanksioneve marrjen e masës administrative, për partinë politike “Partia Lëvizja Shqipëria Bëhet”, gjobë në vlerën 100 000 deri në 200 000 lekë, sipas nenit 173, pika 1 të Kodit Zgjedhor.
- T’i propozoj Komisionit të Ankimimeve dhe Sanksioneve marrjen e masës administrative, për partinë politike “Partia Djathtas 1912”, gjobë në vlerën 100 000 deri në 200 000 lekë, sipas nenit 173, pika 1 të Kodit Zgjedhor.
- T’i propozoj Komisionit të Ankimimeve dhe Sanksioneve marrjen e masës administrative, për partinë politike “Partia Republikane”, gjobë në vlerën 100 000 deri në 200 000 lekë, sipas nenit 173, pika 1 të Kodit Zgjedhor.
- T’i propozoj Komisionit të Ankimimeve dhe Sanksioneve marrjen e masës administrative, për partinë politike “Partia Socialdemokrate”, gjobë në vlerën 100 000 deri në 200 000 lekë, sipas nenit 173, pika 1 të Kodit Zgjedhor.
- T’i propozoj Komisionit të Ankimimeve dhe Sanksioneve marrjen e masës administrative, për partinë politike “Partia Nisma Thurje”, gjobë në vlerën 100 000 deri në 200 000 lekë, sipas nenit 173, pika 1 të Kodit Zgjedhor.
- T’i propozoj Komisionit të Ankimimeve dhe Sanksioneve marrjen e masës administrative, për partinë politike “Partia Koalicioni Euroatlantik”, gjobë në vlerën 2 000 000 deri në 3 000 000 lekë, sipas nenit 173, pika 2 të Kodit Zgjedhor.
- T’i propozoj Komisionit të Ankimimeve dhe Sanksioneve marrjen e masës administrative, për partinë politike “Partia Lëvizja Atdheu”, gjobë në vlerën 500 000 deri në 1 000 000 lekë, sipas nenit 173, pika 3 të Kodit Zgjedhor.
- T’i propozoj Komisionit të Ankimimeve dhe Sanksioneve marrjen e masës administrative, për partinë politike “Partia Aleanca Kombëtare Shqiptare”, gjobë në vlerën 500 000 deri në 1 000 000 lekë, sipas nenit 173, pika 3 të Kodit Zgjedhor.
- T’i propozoj Komisionit të Ankimimeve dhe Sanksioneve marrjen e masës administrative, për partinë politike “Partia Alenca Demokracia e Re”, gjobë në vlerën 500 000 deri në 1 000 000 lekë, sipas nenit 173, pika 3 të Kodit Zgjedhor.
- T’i propozoj Komisionit të Ankimimeve dhe Sanksioneve marrjen e masës administrative, për partinë politike “Partia Aleanca Konservatore për Shqipërinë”, gjobë në vlerën 500 000 deri në 1 000 000 lekë, sipas nenit 173, pika 3 të Kodit Zgjedhor.
- T’i propozoj Komisionit të Ankimimeve dhe Sanksioneve marrjen e masës administrative, për kandidatin e listave shumemërore, z. Kristiano Koçibelli, gjobë në vlerën 500 000 deri në 1 000 000 lekë, sipas nenit 173, pika 3 të Kodit Zgjedhor.
- T’i propozoj Komisionit të Ankimimeve dhe Sanksioneve marrjen e masës administrative, për kandidatin e listave shumemërore, zj. Suzana Rama, gjobë në vlerën 500 000 deri në 1 000 000 lekë, sipas nenit 173, pika 3 të Kodit Zgjedhor.
- T’i propozoj Komisionit të Ankimimeve dhe Sanksioneve marrjen e masës administrative, për kandidatin e listave shumemërore, z. Mario Runa, gjobë në vlerën 500 000 deri në 1 000 000 lekë, sipas nenit 173, pika 3 të Kodit Zgjedhor.
- T’i propozoj Komisionit të Ankimimeve dhe Sanksioneve marrjen e masës administrative, për kandidatin e listave shumemërore, z. Qani Xhafa, gjobë në vlerën 500 000 deri në 1 000 000 lekë, sipas nenit 173, pika 3 të Kodit Zgjedhor.
- T’i propozoj Komisionit të Ankimimeve dhe Sanksioneve marrjen e masës administrative, për kandidatin e listave shumemërore, zj. Valbona Doko, gjobë në vlerën 500 000 deri në 1 000 000 lekë, sipas nenit 173, pika 3 të Kodit Zgjedhor.
- T’i propozoj Komisionit të Ankimimeve dhe Sanksioneve marrjen e masës administrative, për kandidatin e listave shumemërore, z. Albi Jahelezi, gjobë në vlerën 500 000 deri në 1 000 000 lekë, sipas nenit 173, pika 3 të Kodit Zgjedhor.
- T’i propozoj Komisionit të Ankimimeve dhe Sanksioneve marrjen e masës administrative, për kandidatin e listave shumemërore, zj. Alma Kore, gjobë në vlerën 500 000 deri në 1 000 000 lekë, sipas nenit 173, pika 3 të Kodit Zgjedhor.
- T’i propozoj Komisionit të Ankimimeve dhe Sanksioneve marrjen e masës administrative, për kandidatin e listave shumemërore, z. Arjan Hoxha, gjobë në vlerën 500 000 deri në 1 000 000 lekë, sipas nenit 173, pika 3 të Kodit Zgjedhor.
- T’i propozoj Komisionit të Ankimimeve dhe Sanksioneve marrjen e masës administrative, për kandidatin e listave shumemërore, z. Besart Xhaferi, gjobë në vlerën 500 000 deri në 1 000 000 lekë, sipas nenit 173, pika 3 të Kodit Zgjedhor.
- T’i propozoj Komisionit të Ankimimeve dhe Sanksioneve marrjen e masës administrative, për kandidatin e listave shumemërore, z. Petraq Gjikuria, gjobë në vlerën 500 000 deri në 1 000 000 lekë, sipas nenit 173, pika 3 të Kodit Zgjedhor.
- T’i propozoj Komisionit të Ankimimeve dhe Sanksioneve marrjen e masës administrative, për kandidatin e listave shumemërore, z. Skënder Muço, kalimin e fondin të marrë në vlerën 1 113 791 lekë për llogari të KQZ-së si dhe gjobë në vlerën 2 227 582 lekë , sipas nenit 173, pika 6 të Kodit Zgjedhor.
- Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe publikohet në faqen zyrtare të internetit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve.
- Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim në Komisionin e Ankimimeve dhe Sanksioneve, brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga shpallja e tij.
