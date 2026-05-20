KQZ miraton raportin e auditimit të fushatës së 11 majit, propozon gjoba deri në 3 milionë lekë për partitë dhe kandidat

· 6 min lexim

Pas përfundimit të auditimit të financimeve të fushatës për zgjedhjet parlamentare të 11 majit 2025, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka miratuar gjetjet e raportit dhe ka propozuar marrjen e masave administrative për disa subjekte politike dhe kandidatë.

Gjobat e propozuara variojnë nga 100 mijë deri në 3 milionë lekë, sipas shkeljeve të konstatuara në Kodin Zgjedhor, dhe do t’i dërgohen Komisionit të Ankimimeve dhe Sanksioneve për vendimmarrje.

Vendimet: 

  1. Miratimin e gjetjeve të raportit të auditimit të fondeve të përfituara dhe të shpenzuara nga subjektet zgjedhore pjesëmarrëse në zgjedhjet për Kuvend, të datës 11 Maj 2025, sipas shtojcës nr. 1, që i bashkëlidhet këtij vendimi.
  2. T’i propozoj Komisionit të Ankimimeve dhe Sanksioneve marrjen e masës administrative, për partinë politike “Partia Bashkimi Liberal Demokrat”, gjobë në vlerën 100 000 deri në 200 000 lekë, sipas nenit 173, pika 1 të Kodit Zgjedhor.
  3. T’i propozoj Komisionit të Ankimimeve dhe Sanksioneve marrjen e masës administrative, për partinë politike “Partia Rruga e Vërtetë Shqiptare”, gjobë në vlerën 100 000 deri në 200 000 lekë, sipas nenit 173, pika 1 të Kodit Zgjedhor.
  4. T’i propozoj Komisionit të Ankimimeve dhe Sanksioneve marrjen e masës administrative, për partinë politike “Partia Aleanca Arbnore Kombëtare”, gjobë në vlerën 100 000 deri në 200 000 lekë, sipas nenit 173, pika 1 të Kodit Zgjedhor.
  5. T’i propozoj Komisionit të Ankimimeve dhe Sanksioneve marrjen e masës administrative, për partinë politike “Partia Bashkimi Popullor i Pensionistëve Shqiptar”, gjobë në vlerën 100 000 deri në 200 000 lekë, sipas nenit 173, pika 1 të Kodit Zgjedhor.
  6. T’i propozoj Komisionit të Ankimimeve dhe Sanksioneve marrjen e masës administrative, për partinë politike “Partia Balli Kombëtar”, gjobë në vlerën 100 000 deri në 200 000 lekë, sipas nenit 173, pika 1 të Kodit Zgjedhor.
  7. T’i propozoj Komisionit të Ankimimeve dhe Sanksioneve marrjen e masës administrative, për partinë politike “Partia Fryma e Re Demokratike”, gjobë në vlerën 100 000 deri në 200 000 lekë, sipas nenit 173, pika 1 të Kodit Zgjedhor.
  8. T’i propozoj Komisionit të Ankimimeve dhe Sanksioneve marrjen e masës administrative, për partinë politike “Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut”, gjobë në vlerën 100 000 deri në 200 000 lekë, sipas nenit 173, pika 1 të Kodit Zgjedhor.
  9. T’i propozoj Komisionit të Ankimimeve dhe Sanksioneve marrjen e masës administrative, për partinë politike “Partia Lëvizja Shqipëria Bëhet”, gjobë në vlerën 100 000 deri në 200 000 lekë, sipas nenit 173, pika 1 të Kodit Zgjedhor.
  10. T’i propozoj Komisionit të Ankimimeve dhe Sanksioneve marrjen e masës administrative, për partinë politike “Partia Djathtas 1912”, gjobë në vlerën 100 000 deri në 200 000 lekë, sipas nenit 173, pika 1 të Kodit Zgjedhor.
  11. T’i propozoj Komisionit të Ankimimeve dhe Sanksioneve marrjen e masës administrative, për partinë politike “Partia Republikane”, gjobë në vlerën 100 000 deri në 200 000 lekë, sipas nenit 173, pika 1 të Kodit Zgjedhor.
  12. T’i propozoj Komisionit të Ankimimeve dhe Sanksioneve marrjen e masës administrative, për partinë politike “Partia Socialdemokrate”, gjobë në vlerën 100 000 deri në 200 000 lekë, sipas nenit 173, pika 1 të Kodit Zgjedhor.
  13. T’i propozoj Komisionit të Ankimimeve dhe Sanksioneve marrjen e masës administrative, për partinë politike “Partia Nisma Thurje”, gjobë në vlerën 100 000 deri në 200 000 lekë, sipas nenit 173, pika 1 të Kodit Zgjedhor.
  14. T’i propozoj Komisionit të Ankimimeve dhe Sanksioneve marrjen e masës administrative, për partinë politike “Partia Koalicioni Euroatlantik”, gjobë në vlerën 2 000 000 deri në 3 000 000 lekë, sipas nenit 173, pika 2 të Kodit Zgjedhor.
  15. T’i propozoj Komisionit të Ankimimeve dhe Sanksioneve marrjen e masës administrative, për partinë politike “Partia Lëvizja Atdheu”, gjobë në vlerën 500 000 deri në 1 000 000 lekë, sipas nenit 173, pika 3 të Kodit Zgjedhor.
  16. T’i propozoj Komisionit të Ankimimeve dhe Sanksioneve marrjen e masës administrative, për partinë politike “Partia Aleanca Kombëtare Shqiptare”, gjobë në vlerën 500 000 deri në 1 000 000 lekë, sipas nenit 173, pika 3 të Kodit Zgjedhor.
  17. T’i propozoj Komisionit të Ankimimeve dhe Sanksioneve marrjen e masës administrative, për partinë politike “Partia Alenca Demokracia e Re”, gjobë në vlerën 500 000 deri në 1 000 000 lekë, sipas nenit 173, pika 3 të Kodit Zgjedhor.
  18. T’i propozoj Komisionit të Ankimimeve dhe Sanksioneve marrjen e masës administrative, për partinë politike “Partia Aleanca Konservatore për Shqipërinë”, gjobë në vlerën 500 000 deri në 1 000 000 lekë, sipas nenit 173, pika 3 të Kodit Zgjedhor.
  19. T’i propozoj Komisionit të Ankimimeve dhe Sanksioneve marrjen e masës administrative, për kandidatin e listave shumemërore, z. Kristiano Koçibelli, gjobë në vlerën 500 000 deri në 1 000 000 lekë, sipas nenit 173, pika 3 të Kodit Zgjedhor.
  20. T’i propozoj Komisionit të Ankimimeve dhe Sanksioneve marrjen e masës administrative, për kandidatin e listave shumemërore, zj. Suzana Rama, gjobë në vlerën 500 000 deri në 1 000 000 lekë, sipas nenit 173, pika 3 të Kodit Zgjedhor.
  21. T’i propozoj Komisionit të Ankimimeve dhe Sanksioneve marrjen e masës administrative, për kandidatin e listave shumemërore, z. Mario Runa, gjobë në vlerën 500 000 deri në 1 000 000 lekë, sipas nenit 173, pika 3 të Kodit Zgjedhor.
  22. T’i propozoj Komisionit të Ankimimeve dhe Sanksioneve marrjen e masës administrative, për kandidatin e listave shumemërore, z. Qani Xhafa, gjobë në vlerën 500 000 deri në 1 000 000 lekë, sipas nenit 173, pika 3 të Kodit Zgjedhor.
  23. T’i propozoj Komisionit të Ankimimeve dhe Sanksioneve marrjen e masës administrative, për kandidatin e listave shumemërore, zj. Valbona Doko, gjobë në vlerën 500 000 deri në 1 000 000 lekë, sipas nenit 173, pika 3 të Kodit Zgjedhor.
  24. T’i propozoj Komisionit të Ankimimeve dhe Sanksioneve marrjen e masës administrative, për kandidatin e listave shumemërore, z. Albi Jahelezi, gjobë në vlerën 500 000 deri në 1 000 000 lekë, sipas nenit 173, pika 3 të Kodit Zgjedhor.
  25. T’i propozoj Komisionit të Ankimimeve dhe Sanksioneve marrjen e masës administrative, për kandidatin e listave shumemërore, zj. Alma Kore, gjobë në vlerën 500 000 deri në 1 000 000 lekë, sipas nenit 173, pika 3 të Kodit Zgjedhor.
  26. T’i propozoj Komisionit të Ankimimeve dhe Sanksioneve marrjen e masës administrative, për kandidatin e listave shumemërore, z. Arjan Hoxha, gjobë në vlerën 500 000 deri në 1 000 000 lekë, sipas nenit 173, pika 3 të Kodit Zgjedhor.
  27. T’i propozoj Komisionit të Ankimimeve dhe Sanksioneve marrjen e masës administrative, për kandidatin e listave shumemërore, z. Besart Xhaferi, gjobë në vlerën 500 000 deri në 1 000 000 lekë, sipas nenit 173, pika 3 të Kodit Zgjedhor.
  28. T’i propozoj Komisionit të Ankimimeve dhe Sanksioneve marrjen e masës administrative, për kandidatin e listave shumemërore, z. Petraq Gjikuria, gjobë në vlerën 500 000 deri në 1 000 000 lekë, sipas nenit 173, pika 3 të Kodit Zgjedhor.
  29. T’i propozoj Komisionit të Ankimimeve dhe Sanksioneve marrjen e masës administrative, për kandidatin e listave shumemërore, z. Skënder Muço, kalimin e fondin të marrë në vlerën 1 113 791 lekë për llogari të KQZ-së si dhe gjobë në vlerën 2 227 582 lekë , sipas nenit 173, pika 6 të Kodit Zgjedhor.
  30. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe publikohet në faqen zyrtare të internetit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve.
  31. Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim në Komisionin e Ankimimeve dhe Sanksioneve, brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga shpallja e tij.

