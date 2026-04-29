S&P 500 7,125 ▼0.19%
DOW 48,865 ▼0.56%
NASDAQ 24,621 ▼0.17%
NAFTA 104.76 ▲4.83%
ARI 4,536 ▼1.57%
EUR/USD 1.1708 EUR/GBP 0.8666 EUR/CHF 0.9243 EUR/ALL 95.5547 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3951 EUR/TRY 52.8134 EUR/JPY 186.82 EUR/CAD 1.6010
BTC $76,674 ▲ +0.51% ETH $2,299 ▲ +0.8% XRP $1.3736 ▼ -0.44% SOL $83.9400 ▲ +0.25%
Kosova

​KQZ propozon 7 qershorin për zgjedhjet e parakohshme

· 2 min lexim

Kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Kreshnik Radoniqi, ka deklaruar se përgatitjet për zgjedhje kërkojnë kohë dhe se procesi nuk është i lehtë, duke theksuar se data më e mundshme për mbajtjen e tyre është 7 qershori.

Pas takimit me ushtruesen e detyrës së presidentes, Albulena Haxhiu, Radoniqi tha se ende nuk është diskutuar çështja e buxhetit për zgjedhjet në KQZ.

“Sa më vonë. Çështje e buxhetit ende nuk është diskutuar në KQZ, po besoj do të jetë përafërsisht si zgjedhjet e kaluara. Na nevojitet përgatitje, nuk është proces i lehtë… Dy data 31 maj ose 7 qershor, kështu që për mendimin tonë është 7 qershori, por prapë le t’i mbetet presidentes”, tha Radoniqi.

Sipas tij, procesi zgjedhor kërkon organizim të plotë dhe vendimi përfundimtar për datën e zgjedhjeve i takon ushtrueses së detyrës së presidentes.

Zgjedhjet e reja vijnë pasi Kuvendi dështoi ta zgjedhë një president të ri brenda afatit, duke e zhytur vendin në një krizë të re politike.

Kuvendi kishte afat deri në mesnatën e së martës për ta zgjedhur kreun e shtetit, pasi mandati i presidentes Vjosa Osmani përfundoi në fillim të prillit.

Por, kryeministri Albin Kurti dhe partitë opozitare nuk arritën marrëveshje për zgjedhjen e presidentit të ri./Telegrafi/

