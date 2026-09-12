Kreu i Anthropic bën thirrje për ngadalësimin e zhvillimit të inteligjencës artificiale
Drejtuesi i kompanisë së inteligjencës artificiale (IA) “Anthropic” ka bërë thirrje që ritmi i zhvillimit të modeleve të inteligjencës artificiale të ngadalësohet dhe të monitorohet nga afër.
Në një shkrim të publikuar të shtunën, Dario Amodei deklaroi se zhvillimi i IA-së nuk vihet në dyshim, por rreziqet që lidhen me të janë “serioze” dhe se kompanive e qeverive duhet t’u jepet kohë për t’i adresuar ato.
Amodei propozoi një plan me tri pika, i cili përfshin monitorimin e pavarur të modeleve të IA-së gjatë zhvillimit të tyre, si dhe rregullimin e këtij sektori në nivel industrial dhe global.
Kohët e fundit janë shtuar shqetësimet lidhur me rreziqet e mundshme të kësaj teknologjie; më seriozi prej tyre sugjeron se ekziston një gjasë prej më shumë se 10% që ajo “të mund të shfarosë të gjithë njerëzimin” brenda dekadës së ardhshme.
“Anthropic” ka deklaruar më parë se ka identifikuar dhe parandaluar përpjekje për të përdorur modelin e saj të IA-së për “aktivitete keqdashëse”, të cilat mund të mbështesnin zhvillimin e armëve biologjike.
Megjithatë, paralajmërimi më i fortë erdhi nga dy punonjës të ekipit të sigurisë së “Anthropic”, të cilët dhanë dorëheqjen gjatë dy javëve të fundit, duke thënë se njerëzimi mund të mos i mbijetojë garës mes kompanive të IA-së për të krijuar makineri më të zgjuara se njerëzit.
Ndërsa propozimi i Amodeit po bënte jehonë, edhe konkurrentët shprehën mbështetje për idenë e monitoruesve të palëve të treta, të cilët mund të vlerësonin sigurinë e modeleve gjatë zhvillimit të tyre.
“Jam dakord me Darion se duhet ta menaxhojmë me kujdes ritmin e zhvillimeve më të avancuara”, shkroi në platformën X drejtuesi ekzekutiv i “OpenAI”, Sam Altman.
Ai e cilësoi idenë e vlerësuesve të pavarur si “shumë të mirë”.
Në një intervistë të re për revistën “Fortune”, Altman shprehu shqetësime të ngjashme për sigurinë, duke thënë se standardet aktuale “nuk janë në nivelin e duhur” për të çuar më tej aftësitë e IA-së.
Ai shtoi se beson se është “absolutisht” e mundur që IA-ja të dalë jashtë kontrollit njerëzor.
Ndërkohë, Elon Musk deklaroi se kreu i “Anthropic” kishte “të drejtë”.
Këto paralajmërime kanë nxitur thirrje për veprim, por presidenti amerikan Donald Trump deri më tani i ka hedhur poshtë këto shqetësime, duke deklaruar të enjten se shqetësimi i tij është se “nëse nuk e fitojmë garën e IA-së, do të gjendemi në një pozitë shumë të keqe”. /Telegrafi/
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.