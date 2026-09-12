Ballokume Elbasani — ëmbëlsira tradicionale e Ditës së Verës
Ballokumet janë ëmbëlsira simbol e qytetit të Elbasanit, të lidhura ngushtë me festën e Ditës së Verës më 14 mars. Të buta, shkrifëta dhe me shije gjalpi, përgatiten lehtë në shtëpi me pak përbërës.
PËRBËRËSIT (për rreth 30 copë):
- 500 g miell
- 250 g gjalpë të butë (në temperaturë dhome)
- 200 g sheqer
- 2 vezë
- 100 ml qumësht
- 1 lugë çaji sodë buke
- 1 majë kripe
- sheqer pluhur për zbukurim (sipas dëshirës)
HAPAT E PËRGATITJES:
- Ngroh furrën në 180°C dhe shtro një tavë me letër pjekjeje.
- Në një tas të madh rrih gjalpin e butë me sheqerin derisa të bëhet krem i lehtë.
- Shto vezët një nga një, duke i përzier mirë, pastaj shto qumështin.
- Shto sodën e bukës dhe kripën, pastaj shto miellin pak nga pak duke e punuar brumin derisa të bëhet i butë dhe të mos ngjitet në duar.
- Formo toptha sa një arrë, rrafshoi pak me pëllëmbë dhe vendosi në tavë me pak distancë mes tyre.
- Piqi për 15–20 minuta, derisa të marrin ngjyrë të artë të lehtë në fund.
- Lëri të ftohen plotësisht në tavë, pastaj spërkati me sheqer pluhur sipas dëshirës.
Koha e përgatitjes: 20 minuta | Koha e pjekjes: 15–20 minuta | Gjithsej: rreth 40 minuta | Porcione: rreth 30 copë (10–12 persona)
Burimi i fotos: Wikimedia Commons, foto me licencë të lirë (Redon Skikuli, CC BY-SA).
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