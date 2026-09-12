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Receta gatimi

Ballokume Elbasani — ëmbëlsira tradicionale e Ditës së Verës

· 2 min lexim

Ballokumet janë ëmbëlsira simbol e qytetit të Elbasanit, të lidhura ngushtë me festën e Ditës së Verës më 14 mars. Të buta, shkrifëta dhe me shije gjalpi, përgatiten lehtë në shtëpi me pak përbërës.

PËRBËRËSIT (për rreth 30 copë):

  • 500 g miell
  • 250 g gjalpë të butë (në temperaturë dhome)
  • 200 g sheqer
  • 2 vezë
  • 100 ml qumësht
  • 1 lugë çaji sodë buke
  • 1 majë kripe
  • sheqer pluhur për zbukurim (sipas dëshirës)

HAPAT E PËRGATITJES:

  1. Ngroh furrën në 180°C dhe shtro një tavë me letër pjekjeje.
  2. Në një tas të madh rrih gjalpin e butë me sheqerin derisa të bëhet krem i lehtë.
  3. Shto vezët një nga një, duke i përzier mirë, pastaj shto qumështin.
  4. Shto sodën e bukës dhe kripën, pastaj shto miellin pak nga pak duke e punuar brumin derisa të bëhet i butë dhe të mos ngjitet në duar.
  5. Formo toptha sa një arrë, rrafshoi pak me pëllëmbë dhe vendosi në tavë me pak distancë mes tyre.
  6. Piqi për 15–20 minuta, derisa të marrin ngjyrë të artë të lehtë në fund.
  7. Lëri të ftohen plotësisht në tavë, pastaj spërkati me sheqer pluhur sipas dëshirës.

Koha e përgatitjes: 20 minuta | Koha e pjekjes: 15–20 minuta | Gjithsej: rreth 40 minuta | Porcione: rreth 30 copë (10–12 persona)

Burimi i fotos: Wikimedia Commons, foto me licencë të lirë (Redon Skikuli, CC BY-SA).

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