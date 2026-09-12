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Kronika

U arrestua 2 ditë më parë në Athinë, identifikohet shqiptari i akuzuar për vrasje. Iu gjetën në banesë 2 milionë euro

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Detaje të reja janë zbardhur lidhur me arrestimin e një shqiptari dy ditë më parë në Athinë. Mësohet se i arrestuari është identifikuar si Lulëzim Caka ndërsa në Shqipëri rezulton i akuzuar për vrasje. Ndër të tjera bëhet me dije se pas arrestimit në banesë i janë gjetur dy milionë euro, drogë dhe bizhuteri.

Caka, i njohur si “Lul Caka”, është një prej emrave më të njohur të kronikës së zezë shqiptare të viteve ’90. Veprimtaria e tij kriminale lidhet kryesisht me zonën Berat-Fier-Lushnjë, në një periudhë kur vendi ishte përfshirë nga kaosi dhe dhuna pas vitit 1997. Caka u dënua për vrasjen e Pëllumb Eminit, ngjarje e ndodhur më 21 korrik 1997 në Lushnjë.

Një tjetër çështje për të cilën Caka u dënua lidhet me sulmin ndaj dy drejtuesve të policisë, Gani Malushi dhe Ilir Ngresi. Sipas vendimeve të raportuara nga gjykatat, ai u shpall fajtor për tentativën e vrasjes së tyre dhe për armëmbajtje pa leje, duke marrë në total një dënim prej 25 vitesh burgim.

Ngjarja ndodhi në mars 1998, kur Caka akuzohej se i bëri rezistencë të armatosur forcave të policisë. Për këto episode, ai ka mohuar autorësinë, por dënimi ndaj tij u la në fuqi nga Apeli.

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