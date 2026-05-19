Kriza politike, Kurti: Duhet një president konsensual
Edhe pak ditë na ndajnë nga zgjedhjet e parakohshme parlamentare të 7 qershorit, mirëpo çështja e presidentit vazhdon të mbetet një nga temat më të diskutuara në skenën politike të vendit.
Mosmarrëveshjet mes partive politike për zgjedhjen e presidentit dhe mungesa e konsensusit institucional u shndërruan në një krizë politike që përfundimisht e çoi vendin drejt zgjedhjeve të reja.
Kryeministri në detyrë, Albin Kurti i pyetur nga gazetarët nëse nevojitet kompromis për çështjen e presidentit, u përgjigj shkurt: “Duhet një president konsensual”.
Deklarata e Kurtit vjen në një kohë kur partitë politike vazhdojnë të mbajnë qëndrime të ndryshme rreth emrit që duhet të marrë postin e presidentit, ndërsa mungesa e votave në Kuvend mbetet pengesa kryesore për zgjidhjen e krizës.
Fillimisht, partitë politike nisën diskutimet për zgjedhjen e presidentit të ri pas përfundimit të mandatit presidencial dhe nevojës për sigurimin e shumicës së nevojshme në Kuvend. /Telegrafi/
