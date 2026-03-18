S&P 500 6,666 ▼0.75%
DOW 46,511 ▼1.03%
NASDAQ 22,314 ▼0.74%
NAFTA 94.92 ▼0.64%
ARI 4,890 ▼2.37%
EUR/USD 1.1531 EUR/GBP 0.8640 EUR/CHF 0.9060 EUR/ALL 95.9828 EUR/MKD 61.6949 EUR/RSD 117.4022 EUR/TRY 51.0020 EUR/JPY 183.33 EUR/CAD 1.5791
BTC $71,624 ▼ -3.99% ETH $2,194 ▼ -6.19% XRP $1.4566 ▼ -4.79% SOL $89.8900 ▼ -5.42%
S&P 500 6,666 ▼0.75 % DOW 46,511 ▼1.03 % NASDAQ 22,314 ▼0.74 % NAFTA 94.92 ▼0.64 % ARI 4,890 ▼2.37 % S&P 500 6,666 ▼0.75 % DOW 46,511 ▼1.03 % NASDAQ 22,314 ▼0.74 % NAFTA 94.92 ▼0.64 % ARI 4,890 ▼2.37 %
EUR/USD 1.1531 EUR/GBP 0.8640 EUR/CHF 0.9060 EUR/ALL 95.9828 EUR/MKD 61.6949 EUR/RSD 117.4022 EUR/TRY 51.0020 EUR/JPY 183.33 EUR/CAD 1.5791 EUR/USD 1.1531 EUR/GBP 0.8640 EUR/CHF 0.9060 EUR/ALL 95.9828 EUR/MKD 61.6949 EUR/RSD 117.4022 EUR/TRY 51.0020 EUR/JPY 183.33 EUR/CAD 1.5791
Hormuzi nuk është më çështje ushtarake, por çështje besimi. Trump heq dorë përkohësisht nga ligji shekullor i transportit detar për shkak të rritjes së kostove të karburantit Norvegji, 7 vite burg djalit të princeshës – Prokuroria kërkon dënimin e Marius Hoiby për përdhunim dhe dhunë sistematike Aleanca për Shqiptarët fiton gjyqin – vendimi konfirmon legjitimitetin e udhëheqjes së Arben Taravarit Cassano: Interi mund ta humbasë titullin vetëm nëse rikthen Inzaghin
Ktheu shtëpinë në laborator droge dhe shiste kokainë pranë supermarketeve, arrestohet shqiptari në Itali

Një 35-vjeçar shqiptar u arrestua nga policia italiane në Breshia, pasi akuzohet si pjesë e një rrjeti të trafikut dhe shpërndarjes së kokainës.

Aktiviteti kryhej në zonën e Desenzano dhe Sirmiona. Operacioni rezultoi në sekuestrimin e drogës, e cila ishte gati për shitje, si dhe të parave të gatshme që besohet të jenë të ardhura nga aktiviteti i paligjshëm.

Kontrolli u aktivizua kur shqiptari, i cili ishte parkuar në një makinë me qira pranë një supermarketi në Via Solitro, iu afrua një klient. Oficerët e kapën duke dorëzuar një pako që përmbante disa doza kokaine.

Më pas, ata vazhduan kontrollin e tij dhe të makinës, të cilat dhanë rezultate pozitive: u gjetën dy pako të vulosura me nxehtësi që përmbanin kokainë dhe 550 euro në para të gatshme.

Blerësi, një banor i Mantovës, tashmë i njohur për forcat e rendit, u gjobit për posedim droge për përdorim personal.

Hetimet e mëvonshme çuan gjithashtu në një kontroll të shtëpisë së tregtarit, i cili rezultoi në sekuestrimin e 20 gramëve të tjerë kokainë, të ndarë në 15 pako dhe një copë të ngurtë të paketuar në vakum, si dhe material paketimi dhe një peshore precize.

35-vjeçari u arrestua më pas dhe u dorëzua në Prokurori. Hetimet zbuluan se, pavarësisht se kishte pasur një numër TVSH-je që nga janari i vitit 2025, ai nuk kishte paguar taksat dhe as nuk kishte fituar të ardhura, informon media italiane.

Shefi i policisë Paolo Sartori ia revokoi lejen e qëndrimit dhe lëshoi ​​një urdhër dëbimi, duke i hapur rrugën dëbimit të tij të ardhshëm nga Italia pas ndalimit të tij.

 

