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Sporti

Kthimi i Mourinhos në Bernabeu pas 13 vitesh është një festë, Mbappé shënon tre gola

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Real Madridi nuk bën asnjë gabim në ndeshjen e riprogramuar të La Ligës spanjolle, duke mposhtur Real Sociedadin 4-1 në në Bernabeu. Ekipi blancos kaloi në epërsi në minutën e 40-të me anë të Mbappé-s, përpara se Sucic të barazonte menjëherë në minutën e 44-të.

Bellingham pushtoi të gjithë skenën në pjesën e dytë, duke dhënë dy asistime për golin e dytë të Mbappé-s në minutën e 60-të dhe të tretin ,e firmën e Vinicius në minutën e 68-të. Mbappé shënoi përsëri në minutën e 80-të, falë një krijimi të Vinicius.

Në finale është dhe një gol i anuluar i Brahim Diaz. Real Madridi u tregua i shfrenuar në pjesën e dytë dhe ruajti ritmin perfekt, një humbje e dytë në po aq ndeshje për Real Sociedadin.

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