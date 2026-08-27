Lojërat Mesdhetare: Shqipëria U21 mundet nga Algjeria dhe eliminohet
Shqipëria U21 u thotë lamtumirë Lojërave Mesdhetare, “Taranto 2026” pas disfatës 2-0 në ndeshjen e tretë të Grupit B përballë Algjerisë.
Në ndeshjen e luajtur në Stadio Giovanni Paolo II, që erdhi për shikuesit në ekranin e RTSH, kuqezinjtë e drejtuar nga Alban Bushi u dominuan nga kundërshtari. Pas një pjese të parë pa gola, Algjeria arriti të shënojë dy herë me Akhrib 58’ dhe Abdelaziz 73’.
Në ndeshjen tjetër të Grupit, Italia ka arritu të marrë një fitore 3-0 përballë Kosovës duke siguruar vendin e dytë, njëkohësisht dhe kualifikimin, falë golavarazhit më të mirë se Shqipëria.
Kuqezinjtë e mbyllin në vendin e tretë me 4 pikë, aq sa Italia e vendit të dytë, ndërsa Kosova në vendin e fundit me 0 pikë. Algjeria në vendin e parë me 9 pikë.
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