Kupa e Botës për femra në RTSH, nis me Zelanda e Re-Norvegji

Gjithçka është gati për edicionin e vitit 2023 të Kupës së Botës për femra që do të zhvillohet nga 20 korriku deri më 20 gusht në Australi dhe Zelandën e Re.

Nëse në Francë, në vitin 2019, dolën në fushë 24 ekipe kombëtare, këtë herë do të jenë 32, një rritje e konsiderueshme që nxjerr në pah mënyrën sesi praktikohet dhe ndiqet gjithnjë e më shumë futbolli i femrave. Ekipet janë të ndara në tetë grupe me nga katër skuadra.

Do të jetë Eden Park në Auckland, tempulli i regbi dhe, mbi të gjitha, i kriketit në Zelandën e Re, që do të presë inaugurimin. Ceremonia, e frymëzuar nga traditat e vendasve, dhe ndeshja e parë e Kupës së Botës për Femra FIFA 2023, Zelanda e Re-Norvegji, që do të startojë në orën 09:00. Më pas, në orën 12:00 do të luhet Australi-Irlandë.

32 ekipet pjesëmarrëse në turne të ndara në 8 grupe.

Grupi A: Zelanda e Re, Norvegji, Filipine, Zvicër.

Grupi B: Australi, Irlande, Nigeri, Kanada.

Grupi C: Spanjë, Kosta Rika, Zambia, Japonia.

Grupi D: Angli, Danimarkë, Kinë, Haiti.

Grupi E: SHBA, Vietnam, Holandë, Portugali.

Grupi F: Francë, Xhamajkë, Brazil, Panama.

Grupi G: Suedi, Afrika e Jugut, Itali, Argjentinë.

Grupi H: Gjermani, Marok, Kolumbi, Koreja e Jugut.