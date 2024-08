Një shqiptar arrestohet për rrëmbim fëmije në Michigan

Kushëriri 8-vjeçar i një vajze që ishte viktimë e një tentative rrëmbimi të martën në Sterling Heights u hodh para makinës së rrëmbyesit në përpjekje për ta ndaluar atë të largohej me kushëririn e tij dhe halla e vajzës u përlesh me rrëmbyesin. , tha njerka e fëmijëve.

Endi Bala dyshohet se ka goditur me makinë 8-vjeçarin pasi dyshohet se ai ka tentuar të rrëmbejë kushëririn e djalit 7-vjeçar, tha Andrea Childers, njerka e fëmijëve. Vetëm një orë më parë, ai dyshohet se u përpoq të rrëmbejë një vajzë 15-vjeçare që po ecte në Clinton Township.

Childers dridhet duke menduar se çfarë do të kishte ndodhur me mbesën e saj nëse tezja dhe kushëriri i saj nuk do të kishin qenë aty për ta shpëtuar.

“Nuk e di se çfarë kishte planifikuar ky djalë me mbesën time, por mund ta imagjinoj vetëm më të keqen”, tha Childers. “Ju e dëgjoni lajmet ose shikoni në Facebook, ‘Ka një djalë qe u rrembye në Target duke ecur përreth’, ose ‘ka një djalë të rrembyer në Meijers’, dhe kurrë nuk mendoni se do të jetë familja juaj derisa të jetë familja juaj. Thjesht shpresoj se kjo mund të përhapet si zjarri, dhe të gjithë dhe kushdo mund të dëgjojë për të, dhe të dijë për sigurinë e fëmijëve të tyre, dije se kjo nuk është më e rrallë.”

Bala, 23 vjeç, u akuzua të enjten në lidhje me të dy tentativat për rrëmbime. Ai akuzohet për rrëmbim – joshje të fëmijëve; kundërvajtje ngarje e pakujdesshme; dhe sulm kundërvajtës në Sterling Heights. Ai gjithashtu u akuzua për burgim të paligjshëm dhe për kundërvajtje dhe sulm në Clinton Township. Rrëmbimi çon deri në burgim të përjetshëm, nëse ai dënohet.

Avokati i tij në gjyqin e Sterling Heights të enjten nuk komentoi në lidhje me rastin, por kërkoi një garanci prej 50,000 dollarësh për Bala, sepse ai tashmë kishte një obligacion prej 2 milionë dollarësh në Clinton Township. Ndihmësprokurori Mark Laws kërkoi një garanci prej 5 milionë dollarësh, pjesërisht për shkak se ai kishte shqetësime se Bala ishte një rrezik fluturimi, pasi ai kishte udhëtuar në Shqipëri tre herë në gjashtë vitet e fundit.

Magjistrati i Gjykatës së Qarkut 41-A i Sterling Heights, Michael Piatek e dërgoi Balan në burgun e qarkut Macomb.

Childers tha se garancia prej 50,000 dollarësh që avokati i Balës i kërkoi ishte një “fyerje” për familjen.

“Ai meriton të mos e shohë më kurrë dritën e ditës”, tha Childers.

Bala u arrestua nga Policia e Sterling Heights të martën pasi ai dyshohet se iu afrua një vajze 7-vjeçare në parkun e lumit Clinton North, e tërhoqi nga biçikleta dhe e futi në makinën e tij, sipas Zyrës së Prokurorit të Qarkut Macomb.

Policia ka publikuar të enjten video të ngjarjes. Childers tha se kur nëna e vajzës e mori për të vizituar babanë e saj, ajo kërkoi që ajo të mbante syze sepse donte të dukej ndryshe nga ajo e së martës.

“Ajo është shtatë vjeç dhe nuk dëshiron të duket si të martën, sepse ka frikë se dikush do ta vjedhë atë siç u përpoqën të martën,” tha Childers. Asaj i është thyer zemra Por ajo është një vajzë e vogël shumë e fortë.”

Një orë më parë, dëshmitarët thirrën 911 pasi panë një burrë që detyronte një vajzë 15-vjeçare të futej në një sedan të bardhë në rrugën Clinton River Road në lindje të Hayes, tha në një njoftim për shtyp të mërkurën Departamenti i Policisë së Township Clinton. Vajza po ecte në rrugën Clinton River Road.

Ai dyshohet se ka kapur kokën dhe qafën e vajzës dhe ka tentuar ta fusë në makinën e tij, sipas prokurorëve. Një banor ka ndërhyrë për të ndihmuar vajzën të ikë dhe ka lajmëruar banorët e tjerë, të cilët kanë telefonuar në numrin 911, sipas prokurorëve.

Tezja e vajzës 7-vjeçare dhe një vullnetare e policisë kanë ndërhyrë dhe kanë nxjerrë nga makina burrin, thanë prokurorët. Tezja vrapoi drejt makinës dhe filloi të përleshej me Balën, sipas policisë së Sterling Heights.

“Për shkak të punës së shkëlqyer nga tezja e 7-vjeçares, shtetasja jonë vullnetare dhe efektivët të cilët kanë mbërritur me shpejtësi në vendngjarje, një i dyshuar shumë i rrezikshëm është nxjerrë nga rruga, dhe një vajzë 7-vjeçare është shpëtuar pa u dëmtuar më tej”, tha kapiteni Mario Bastianelli, oficer i informacionit publik për Departamentin e Policisë Sterling Heights.