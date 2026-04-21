🌦️
Tiranë 14°C · Rrebesh i lehtë 21 April 2026
S&P 500 7,092 ▼0.25%
DOW 49,298 ▼0.29%
NASDAQ 24,375 ▼0.12%
NAFTA 88.54 ▲1.28%
ARI 4,730 ▼2.04%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1786 EUR/GBP 0.8711 EUR/CHF 0.9206 EUR/ALL 95.7963 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3790 EUR/TRY 52.8379 EUR/JPY 186.91 EUR/CAD 1.6123 EUR/USD 1.1786 EUR/GBP 0.8711 EUR/CHF 0.9206 EUR/ALL 95.7963 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3790 EUR/TRY 52.8379 EUR/JPY 186.91 EUR/CAD 1.6123
₿ CRYPTO
BTC $75,729 ▼ -0.88% ETH $2,318 ▼ -0.65% XRP $1.4292 ▼ -0.13% SOL $85.5000 ▼ -0.58%
S&P 500 7,092 ▼0.25 % DOW 49,298 ▼0.29 % NASDAQ 24,375 ▼0.12 % NAFTA 88.54 ▲1.28 % ARI 4,730 ▼2.04 % S&P 500 7,092 ▼0.25 % DOW 49,298 ▼0.29 % NASDAQ 24,375 ▼0.12 % NAFTA 88.54 ▲1.28 % ARI 4,730 ▼2.04 %
EUR/USD 1.1786 EUR/GBP 0.8711 EUR/CHF 0.9206 EUR/ALL 95.7963 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3790 EUR/TRY 52.8379 EUR/JPY 186.91 EUR/CAD 1.6123 EUR/USD 1.1786 EUR/GBP 0.8711 EUR/CHF 0.9206 EUR/ALL 95.7963 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3790 EUR/TRY 52.8379 EUR/JPY 186.91 EUR/CAD 1.6123
21 Apr 2026
Breaking
Prindërit e viktimave nga tragjedia në “Pulse” kërkojnë rikthimin e prokurores Trajçeva për rastet ndaj policëve LVV distancohet nga deklarata e Gecit për Thaçin, Nagavci: Lufta çlirimtare e drejtë dhe e pastër Kurti takon ambasadorin Whitaker: NATO dhe SHBA jetike për sigurinë e Kosovës Ndodh në Kupën e Holandës, gjyqtari Makkelie përgjigjet në celular gjatë finales Volejboll vajza/ “Akti i parë” i finales, Tirana fiton në Pogradec
Menu
Kosova

Kurti takon ambasadorin Whitaker: NATO dhe SHBA jetike për sigurinë e Kosovës

· 2 min lexim

Kryeministri i Republikës së Kosovës, Albin Kurti, ka pritur në takim ambasadorin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në NATO, Matthew Whitaker, me të cilin ka diskutuar për bashkëpunimin bilateral dhe çështjet e sigurisë në rajon.

Kryeministri i Republikës së Kosovës, Albin Kurti, ka pritur në takim ambasadorin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në NATO, Matthew Whitaker, me të cilin ka diskutuar për bashkëpunimin bilateral dhe çështjet e sigurisë në rajon.

Sipas njoftimit, Kurti e ka falënderuar Whitaker për mbështetjen e vazhdueshme dhe të palëkundur të SHBA-së ndaj Kosovës, duke e cilësuar atë si jetike për zhvillimin dhe stabilitetin e vendit.

Në takim, kryeministri ka theksuar bashkëpunimin e ngushtë me SHBA-në në fushën e mbrojtjes, përfshirë trajnimet dhe ngritjen e kapaciteteve të Forca e Sigurisë së Kosovës, duke shtuar se Kosova mbetet e përkushtuar për paqe, stabilitet dhe siguri në rajon.

Kurti vlerësoi rolin e pranisë së NATO në Kosovë, si dhe atë të SHBA-së brenda saj, duke i konsideruar si elemente kruciale për paqen dhe sigurinë jo vetëm në vend, por edhe në Ballkanin Perëndimor.

Ai theksoi gjithashtu se përshpejtimi i procesit të anëtarësimit të Kosovës në NATO do të ishte garanci afatgjatë për stabilitetin rajonal.

Duke folur për situatën e sigurisë në rajon, Kurti tha se ajo mbetet e brishtë, duke përmendur Serbinë, e cila sipas tij mbështetet nga Rusia dhe Kina dhe ndjek politika hegjemoniste.

Ai ngriti shqetësime edhe për armatosjen e Serbisë dhe zhvillimet ushtarake pranë kufirit me Kosovën, të cilat i cilësoi si rrezik për stabilitetin rajonal.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu