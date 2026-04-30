30 Apr 2026
Politika

Kuvendi shqyrton vendimet e Kushtetueses, Këshilli për Legjislacionin cakton relatorët

Nën drejtimin e kryetares Greta Bardeli, Këshilli për Legjislacionin u mblodh sot për të nisur procedurat e shqyrtimit të dy vendimeve domethënëse të Gjykatës Kushtetuese, të cilat kanë shpallur si antikushtetuese disa akte të rëndësishme ligjore dhe rregullatore.

Mbledhja u fokusua në caktimin e relatorëve, të cilët do të jenë përgjegjës për hartimin e raporteve që do t’i paraqiten Kuvendit, duke analizuar nevojën për ndërhyrje legjislative pas rrëzimit të këtyre neneve nga Gjykata Kushtetuese.

Dy çështjet në shqyrtim prekin shtyllat e sistemit të drejtësisë dhe funksionimin e brendshëm të institucionit më të lartë ligjvënës:

Statusi i gjyqtarëve dhe prokurorëve

Gjykata Kushtetuese ka shfuqizuar pjesë të ligjit të vitit 2023 (Vendimi nr. 15/2026), duke e gjetur atë në papajtueshmëri me Kushtetutën. Për këtë pikë, relatore u caktua Aulona Bylykbashi nga mazhoranca, ndërsa opozita nuk paraqiti asnjë kandidaturë.

Rregullorja e Kuvendit

Vendimi nr. 18 i Kushtetueses ka shfuqizuar ndryshimet e fundit në Rregulloren e Kuvendit (miratuar në shtator 2025). Për këtë çështje, Këshilli vendosi një përfaqësim dypalësh me relatorë Gjin Gjoni (nga opozita) dhe Erion Malaj (nga mazhoranca).

“Detyra e Këshillit është të sigurojë që çdo vendim i Gjykatës Kushtetuese të reflektohet me saktësi në kuadrin tonë ligjor, duke mbrojtur integritetin e shtetit të së drejtës,” u bë e ditur gjatë mbledhjes.

Hapat e ardhshëm

Këshilli ka caktuar datën 4 maj 2026 si afatin për mbledhjen e radhës. Gjatë këtij takimi, relatorët e caktuar do të paraqesin raportet e tyre të detajuara, të cilat do të shërbejnë si bazë për hapat që do të ndërmarrë Kuvendi i Shqipërisë për të plotësuar vakuumet ligjore të krijuara nga shfuqizimet.

