La Liga/ Militao dhe Güler mbyllin sezonin përpara kohe
Real Madrid ka njoftuar se Arda Güler dhe Militao nuk do të jenë të gatshëm për ndeshjet e fundit të këtij sezoni në La Liga. Të dy lojtarët kanë pësuar dëmtim muskulor në bicepshin femoral.
Mesfushori turk është dëmtuar në këmbën e djathtë ndërsa braziliani në të majtën. Sipas stafit të mjekëve të Real-it, të dy lojtarët nuk rrezikojnë Botërorin pasi mund të rikuperohen brenda 4-5 javësh.
