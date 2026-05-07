EUR/USD 1.1751 EUR/GBP 0.8640 EUR/CHF 0.9156 EUR/ALL 95.5239 EUR/MKD 61.6957 EUR/RSD 117.3512 EUR/TRY 53.1817 EUR/JPY 183.80 EUR/CAD 1.6009
BTC $81,622 ▲ +0.23% ETH $2,346 ▼ -1.09% XRP $1.4212 ▼ -0.88% SOL $90.3400 ▲ +2.87%
Politika

Lamallari në OKB: Shqipëria si destinacion për kthim dhe investime

· 2 min lexim

Ministri i Punëve të Brendshme, Besfort Lamallari, po qëndron në New York për të marrë pjesë në Forumin Ndërkombëtar për Rishikimin e Migracionit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Në panelin me temë “Migracioni si forcë krijuese”, ai shpjegoi qasjen gjithëpërfshirëse të Shqipërisë ndaj migracionit dhe lidhjen e saj me zhvillimet politike, ligjore, ekonomike dhe të sigurisë.

Raporton TV Klan se Lamallari përmendi Samitin e 4-t të Diasporës në Tiranë, theksoi zbatimin e së drejtës së votës për mërgimtarët dhe nxori në pah se vendi është bërë më tërheqës për ata që duan të kthehen, si dhe për të huajt që vizitojnë, punojnë apo investojnë në Shqipëri.

Ministri prezantoi edhe tregues ekonomikë: sipas tij, GDP-ja e vendit është rritur ndjeshëm dhe synimi është që në fund të kësaj dekade të arrijë 35 miliardë euro. Ai vuri në dukje rritjen e të ardhurave për frymë nga niveli nën 3,000 euro në rreth 11,000 euro dhe ambicien për të arritur 15,000 euro për frymë. Gjithashtu Lamallari evidentoi rritjen e numrit të turistëve në rreth 12 milionë dhe përshkallëzimin e investimeve të huaja, nga rreth 300–400 milionë euro në vit në 1.6 miliardë euro vitin e fundit.

Sipas TV Klan, në seancën plenare të nesërme, ku pritet të marrë pjesë edhe Sekretari i Përgjithshëm i OKB-së, António Guterres, ministri Lamallari do të mbajë një fjalim mbi politikat migratore të Shqipërisë dhe rolin proaktiv të vendit në Ballkanin Perëndimor dhe Evropë, si kontribut për sigurinë e kontinentit.

