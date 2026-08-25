LaVar Ball kritikon Hornets pas shkëmbimit të LaMelo: “Do ta paguajnë këtë vendim”
LaVar Ball e përshkroi ngecjen e Charlotte Hornets pas vendimit për të shkëmbyer LaMelo Ball te Minnesota Timberwolves, duke thënë se skuadra do të përjetojë një rënie të shpejtë dhe se ai mbetet i kënaqur që djalit të tij i jepet mundësia të luftojë për titullin. Në një intervistë ai pohoi se i kishte thënë LaMelo-s që nuk mund të fitonte një kampionat vetëm, dhe se duhej të bashkohej me vëllezërit e tij ose të shkëmbehej — një ndërrim që, sipas tij, ndodhi shpejt pas bisedës.
Siç raporton Bleacher Report, Hornets e shkëmbyen LaMelo-n me Minnesota për Naz Reid, një zgjedhje të pare të radhës pa mbrojtje në 2033, tre shkëmbime të zgjedhjeve të para në 2028, 2029 dhe 2030, si dhe tre zgjedhje të dyta në 2029, 2032 dhe 2033. Lëvizja u interpretua si një sinjal se Charlotte po përqendrohet rreth Brandon Miller dhe Kon Knueppel si copa kryesore të projektit të tyre të ri.
LaMelo vjen nga një sezon me mesatare 20.1 pikë, 7.1 asistime dhe 4.8 kërcime për ndeshje, një nga më të mirat e karrierës së tij. Hornets ishin afër kualifikimit në play-off për herë të parë pas disa vitesh, por drejtuesit vendosën të shesin lojtarin kryesor për të rifilluar ndërtimin e skuadrës.
LaVar mbetet i bindur se Charlotte do ta vlerësojë për keq vendimin për të larguar LaMelo-n dhe se pasojat do të ndihen në sezonet e ardhshme; Sipas Bleacher Report, ai beson se Hornets do të pendohen për këtë shkëmbim.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.