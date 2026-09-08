Lewandowski përballë Messit: Chicago Fire pret Inter Miami në përballjen kryesore
Më 9 shtator në mbrëmje, në Soldier Field të Chicago, do të përballen dy yjet e mëdhenj globalë: Robert Lewandowski dhe Lionel Messi. Takimi vlerësohet si një përballje kryesore midis skuadrave kryesuese të Konferencës Lindore, me Chicago Fire që kërkon të forcojë pozicionin e vet në shtëpi dhe Inter Miami që synon të ruajë ritmin në garën për titull.
Siç raporton mlssoccer, Chicago renditet e treta në Konferencën Lindore me 38 pikë (11 fitore, 6 humbje, 5 barazime) dhe vjen pas një ndeshjeje të çmendur 4-4 në Toronto, ku Maren Haile-Selassie shënoi dopietë dhe Lewandowski regjistroi një gol e një asist. Lewandowski ka shënuar 5 gola dhe ka dhënë 2 asistime në tetë paraqitjet e tij të para në MLS që nga ardhja nga FC Barcelona. Mes emrave të tjerë kyç për Chicago janë Haile-Selassie, që ka shënuar në tre ndeshje radhazi dhe ka 15 kontribuime në gola (7 gola, 8 asistime), Philip Zinckernagel si lojtar i dizajnuar pas rinovimit të kontratës, si dhe portieri i dalë nga akademia Chris Brady, me gjashtë ndeshje pa pësuar gol dhe ftesë në listën e SHBA për Kupën e Botës 2026.
Inter Miami ndodhet e dyta në lindje me 43 pikë (12 fitore, 4 humbje, 7 barazime). Messi ishte sërish vendimtar në ndeshjen e fundit të klubit, ku dha dy asistime në barazimin 2-2 kundër Atlanta United dhe arriti në 18 gola e 12 asistime në sezon, duke u bërë lojtari i parë në histori të ligës që ka të paktën 30 kontribuime në tre kampionate të ndryshme. Luis Suárez vazhdon t’i shtojë gola (12 gola, 8 asistime), ndërsa Casemiro ka gjetur rrjetën në dy ndeshjet e fundit kur është aktivizuar si mbrojtës qendre; Rodrigo De Paul ka 4 gola dhe 10 asistime në sezonin e tij të parë të plotë në MLS.
Chicago ka fuqizuar skuadrën gjatë merkatos së verës, përveç Lewandowski mori huazimin e mbrojtësit Noah Allen nga Miami dhe përforcime të tjera me përvojë evropiane si Anzor Mekvabishvili, Johan Gómez dhe Andreas Hanche-Olsen, në një projekt nën drejtimin e drejtorit sportiv dhe trajnerit Gregg Berhalter që e riktheu klubin në playoff për herë të parë që nga 2017. Inter Miami, kampion në fuqi, kërkon të bëhet skuadra e parë që mbrojë titullin që nga LA Galaxy 2011-12, ndërkohë që trajneri i ri Kily González pritet të marrë drejtimin së shpejti. Sipas mlssoccer, përballja e së mërkurës do të jetë një provë kyçe për ambiciet e të dy ekipeve në pjesën vendimtare të sezonit.
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