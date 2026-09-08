Thellohet kriza në LDK, Bajrami-Abdixhikut: Je humbës i trefishtë i zgjedhjeve
Deputetja e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Hykmete Bajrami është përfshirë në përplasjet publike me kryetarin e partisë, Lumir Abdixhiku.
Ajo e ka quajtur Abdixhikun humbës të trefishtë të zgjedhjeve si dhe përgjegjës kryesor të degradimit dhe përçarjes së LDK-së.
“Një humbës i trefishtë, humbës i zgjedhjeve të njëpasnjëshme, i degradimit dhe i përçarjes së partisë, po flet për parime, shtet, dhe ambiciet në LDK… Ju jeni i fundit, ama bash i fundit, që mund të flisni për parime, ambicie, shtet e pushtet, sepse parimet maten me përgjegjësi”, shkroi ajo në rrjetin social Facebook.
Bajrami i reagoi Abdixhikut, i cili gjatë ditës tha se nuk rrotullohet shteti për ambicie personale, duke folur për kërkesën e Avdullah Hotit për mbajtjen e një konvente të re në LDK për lidership të ri. /Telegrafi/
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