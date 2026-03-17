Liga Unike : Bashkimi mposht Flamurtarin dhe kualifikohet në finale
Bashkimi ka mposhtur 81-63 Flamurtarin dhe ka siguruar një vend në finalen e këtij edicioni të Ligës Unike në basketboll për femra.
Skuadra nga Prizreni ka nisur shumë mirë ndeshjen, duke dominuar periodën e parë të cilën e fitoi me rezultatin 22-13. Flamurtari fitoi minimalisht 13-12 periodën e dytë, ndërsa e treta përfundoi në barazim 24-24.
Bashkimi thelloi epërsinë në periodën e fundit të cilën e fitoi me rezultatin 23-13. Vajzat nga Prizreni fituan të gjithë takimin me rezultatin 81-63 dhe u kualifikuan në finalen e madhe, aty ku i pret Peja, që eliminoi Tiranën.
Finalja e madhe e Ligës Unike për femra do të luhet nesër në orën 19:30 dhe do të transmetohet në rrjetin e Radio Televizionit Shqiptar.
