S&P 500 7,398 ▼0.04%
DOW 49,597 ▼0.33%
NASDAQ 26,122 ▲0.13%
NAFTA 103.09 ▲0.89%
ARI 4,686 ▼0.02%
EUR/USD 1.1739 EUR/GBP 0.8675 EUR/CHF 0.9166 EUR/ALL 95.3433 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.3662 EUR/TRY 53.2999 EUR/JPY 185.02 EUR/CAD 1.6078
BTC $79,715 ▼ -1.33% ETH $2,265 ▼ -0.68% XRP $1.4280 ▼ -0.81% SOL $92.0500 ▼ -3.21%
Maqedonia

Ligji i ri për Natyrën në RMV: Ekipe për kafshë të egra dhe qendra strehimore në fokus të mbrojtjes së mjedisit

· 1 min lexim

Në ENER është publikuar Ligji i ri për Natyrën i cili parasheh formimin e ekipeve intervenuese për kafshë të egra dhe formimin e qendrave strehimore të kafshëve si pjesë e masave më të gjera për avancimin e mbrojtjes së natyrës.

Siç njoftuan nga Ministria e Ambientit Jetësor, kjo zgjidhje ligjore ka për qëllim të krijojë qasje sistematike në mbrojtje të resurseve natyrore. Ligji është i hapur për komente dhe pritet të mbahen së paku dy debate publike.

Qëllimi bazë i ekipeve intervenuese është menaxhimi me situata të paraqitjeve të kafshëve të egra në vendbanime e ku nevojitet reagim i shpejtë dhe zgjidhje efikase të problemeve.

Protokollet për ekipet intervenuese do të parashohin trajtim human të kafshëve. Në përputhje me vlerësimet e ekspertëve të cilët do të jenë pjesë e këtyre ekipeve, do të sjellin vendime në vendngjarje për atë se si do të veprohet me kafshën e lënduar që do të gjendet. Do të formohet dhe vendstrehim dhe për gjithë projektin nevojiten 300 mijë euro, deklaroi Vllatko Tërpevski – Udhëheqës i sektorit për natyrë.

