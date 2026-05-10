Lista zyrtare kundër Barcelonës, Mbappe mungon në El Clasico
Real Madrid ka njoftuar zyrtarisht se sulmuesi Kylian Mbappe nuk është në listën e të ftuarve ndaj Barcelonës për klasiken spanjolle.
Ylli francez nuk e ka kaluar në kohë dëmtimin e fundit. Në listë nuk mungon Aurelien Tchoumani, pavarësisht përplasjes së fundit fizike me Federico Valverden.
Lista e plotë:
Portierë: Courtois, Lunin, Mestre
Mbrojtësit: Alaba, Alexander-Arnold, Carreras, Garcia, Rudiger, Huijsen, Jimenez
Mesfushorë: Bellingham, Camavinga, Tchouameni, Thiago, Cestero, Palacios
Sulmuesit: Vinicius, Gonzalo, Brahim Diaz, Mastantuono.
