EUR/USD 1.1773 EUR/GBP 0.8644 EUR/CHF 0.9153 EUR/ALL 95.5205 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3992 EUR/TRY 53.4313 EUR/JPY 184.44 EUR/CAD 1.6096
BTC $80,884 ▲ +0.72% ETH $2,324 ▲ +0.43% XRP $1.4244 ▲ +0.17% SOL $93.8000 ▲ +0.34%
Lista zyrtare kundër Barcelonës, Mbappe mungon në El Clasico

· 1 min lexim

Real Madrid ka njoftuar zyrtarisht se sulmuesi Kylian Mbappe nuk është në listën e të ftuarve ndaj Barcelonës për klasiken spanjolle.

Ylli francez nuk e ka kaluar në kohë dëmtimin e fundit. Në listë nuk mungon Aurelien Tchoumani, pavarësisht përplasjes së fundit fizike me Federico Valverden.

Lista e plotë:

Portierë: Courtois, Lunin, Mestre

Mbrojtësit: Alaba, Alexander-Arnold, Carreras, Garcia, Rudiger, Huijsen, Jimenez

Mesfushorë: Bellingham, Camavinga, Tchouameni, Thiago, Cestero, Palacios

Sulmuesit: Vinicius, Gonzalo, Brahim Diaz, Mastantuono.

