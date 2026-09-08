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08 Sep 2026
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Politika

LIVE! Nis sesioni i ri parlamentar, këndohet Himni Kombëtar, ja rendi i ditës

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sesioni i ri parlamentar,

Ka nisur sesioni i ri parlamentar, me deputetët që janë rikthyer në Kuvend pas një muaji pushime. Seanca e parë e këtij sesioni u çel me ekzekutimin e Himnit Kombëtar, duke shënuar zyrtarisht rikthimin e aktivitetit parlamentar.

Pas himnit, kryetari i Kuvendit, Niko Pleshi, mori fjalën për të prezantuar rendin e ditës dhe për të bërë një pasqyrim të çështjeve që pritet të diskutohen gjatë javëve dhe muajve në vijim.

Në fjalën e tij, Pleshi u ndal edhe te puna e zhvilluar gjatë sesionit të kaluar parlamentar, duke evidentuar objektivat e vendosura dhe angazhimet e Kuvendit në muajt e mëparshëm. Ai prezantoi gjithashtu prioritetet dhe sfidat që pritet të shoqërojnë punën parlamentare gjatë sesionit të ri.

Ndërkohë, jashtë godinës së Parlamentit vijon protesta qytetare, e cila ka hyrë në ditën e 101-të të rezistencës. Protestuesit vijojnë të qëndrojnë pranë ambienteve të Kuvendit, duke përsëritur kërkesat dhe qëndrimet e tyre.

Rendi i ditës:
1. Hapja e punimeve të sesionit të III të Legjislaturës së XI të Kuvendit të Shqipërisë.
2. Miratimi i procesverbaleve të seancave plenare të datës 27.7.2026.
3. Njoftime.

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