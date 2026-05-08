Mbeturinat mbulojnë lagjet e Shkupit, Gjorgjievski fajëson problemet e trashëguara Rama me fituesit e startup-eve në Elbasan: Numri i aplikimeve është trefishuar, rritim investimet për të rinjtë në teknologji PD mban protestën kombëtare para Kryeministrisë Aksident në aksin Himarë-Borsh, makina përplaset me bordurën anësore të rrugës! Plagosen 2 vajza Hita inspekton masat për protestën, kërkon qetësi dhe profesionalizëm nga efektivët
LIVE- Shkon ora 19:00, gati të nisë protesta e Opozitës! Hita në terren me 1500 policë

· 2 min lexim

1500 punonjës policie do të jetë në terren lidhur me protestën e kësaj të premte të opozitës që pritet të nisë për pak minuta e cila është njoftuar të zhvillohet në orën 19:00 para Kryeministrisë. Protesta e sotme mësohet se nuk do të ketë fjalime dhe se do të zhvillohet një marshim.

Nga ora 19:00-22:00 është afati kohor që kanë vënë në dijeni DVP Tiranë për zhvillimin e protestës. Policia doli me një njoftim dhe bëri me dije se nga ora 23:45 e së enjtes deri në përfundim të tubimit më 8 maj, do të bllokohet lëvizja dhe nuk do të lejohet parkimi i automjeteve në bulevardin “Dëshmorët e Kombit”, nga vendi i quajtur “Ura e Dajtit” deri në rrugën “Ismail Qemali”.

Ndërkohë të premten nga ora 15:00 deri në përfundim të tubimit u bllokua lëvizja e automjeteve në bulevardin “Dëshmorët e Kombit”, nga kryqëzimi afër Ministrisë së Brendshme deri te sheshi “Nënë Tereza”, si dhe në rrugët “Ukraina e Lirë”, “Papa Gjon Pali II” dhe “Ismail Qemali”.

Ndërkohë në terren ka mbërritur dhe Drejtori i Përgjithshëm Skënder Hita i cili ka inspektuar nga afër bulevardin.

