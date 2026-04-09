Llapi humb në shtëpi, rrezikon finalen e Kupës së Kosovës
Paraqitja e Llapit në Kupën e Kosovës në futboll mund të marrë fund në gjysmëfinale pas humbjes nga Ferizaj me rezultat 2:1.
Ndeshja e parë gjysmëfinale e Kupës në furboll ndërmjet Llapit dhe Ferizajt u zhvillua të mërkurën në stadiumin “Zahir Pajaziti” në Podujevë.
Ferizaj kaloi në epërsi 1:0 në minutën e 14-të me autogol të sulmuesit Muhamet Hyseni. Sulmuesi Hyseni shënoi autogol me kokë në tentim për ta larguar topin nga zona.
Për 2:0 realizoi Kushtrim Shabani në minutën e 87-të.
Llapi nëpërmjet mesfushorit Besar Musolli shënoi golin për 2:1 në minutën e 94-t.
Ndeshja kthyese luhet më 22 prill në Ferizaj.
