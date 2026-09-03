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Sporti

Lojërat Mesdhetare: Calja pas medaljeve: 17 vite sakrifica, ende luftoj për Shqipërinë

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Peshëngritësi Briken Calja i dhuroi Shqipërisë dy medalje në Lojërat Mesdhetare Taranto 2026, që transmetohen në RTSH. Ai fitoi një medalje ari në stilin e shkëputjes dhe një medalje bronzi në stilin e shtytjes, duke vendosur edhe disa rekorde kombëtare e ndërkombëtare.

Calja ka bërë një postim në faqen e tij zyrtare, ku shkruan për kohën nga debutimi në Lojërat Mesdhetare e deri sot. Peshëngritësi i konsideron 17 vite sakrifica e beteja, por edhe një histori e shkruar me medalje e rekorde.

Postimi i Briken Caljas

17 vite më pas… histori! Në vitin 2009, vetëm 19 vjeç, debutova në Lojërat Mesdhetare dhe rrugëtimin tim e nisa me një medalje të argjendtë. Sot, 17 vite më vonë, rikthehem përsëri në Lojërat Mesdhetare. Dhe rikthehem me medalje ari, medalje bronzi, 5 rekorde Mesdhetare, 5 rekorde kombëtare.

Nga argjendi i vitit 2009, tek ari në vitin 2026. 17 vite histori. 17 vite sakrifica, beteja, fitore dhe momente të vështira. Por pas 17 vitesh jam ende këtu. Ende në pedanë. Ende duke luftuar për Shqipërinë. E nisa me medalje… dhe pas 17 vitesh u riktheva për të shkruar HISTORI. 1 ar, 1bronz, 5 rekorde Mesdhetare. Për Shqipërinë. Gjithmonë.

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