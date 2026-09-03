☀️
Tiranë 29°C · Kthjellët 03 September 2026
S&P 500 7,667 ▲0.46%
DOW 53,062 ▲0.56%
NASDAQ 26,218 ▲0.45%
NAFTA 90.47 ▼0.59%
ARI 4,473 ▲1.31%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1583 EUR/GBP 0.8589 EUR/CHF 0.9422 EUR/ALL 92.1727 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3364 EUR/TRY 55.9994 EUR/JPY 184.34 EUR/CAD 1.6067 EUR/USD 1.1583 EUR/GBP 0.8589 EUR/CHF 0.9422 EUR/ALL 92.1727 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3364 EUR/TRY 55.9994 EUR/JPY 184.34 EUR/CAD 1.6067
₿ CRYPTO
BTC $77,932 ▲ +0.46% ETH $2,409 ▼ -0.55% XRP $1.3708 ▲ +1.62% SOL $100.8100 ▲ +0.72%
S&P 500 7,667 ▲0.46 % DOW 53,062 ▲0.56 % NASDAQ 26,218 ▲0.45 % NAFTA 90.47 ▼0.59 % ARI 4,473 ▲1.31 % S&P 500 7,667 ▲0.46 % DOW 53,062 ▲0.56 % NASDAQ 26,218 ▲0.45 % NAFTA 90.47 ▼0.59 % ARI 4,473 ▲1.31 %
EUR/USD 1.1583 EUR/GBP 0.8589 EUR/CHF 0.9422 EUR/ALL 92.1727 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3364 EUR/TRY 55.9994 EUR/JPY 184.34 EUR/CAD 1.6067 EUR/USD 1.1583 EUR/GBP 0.8589 EUR/CHF 0.9422 EUR/ALL 92.1727 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3364 EUR/TRY 55.9994 EUR/JPY 184.34 EUR/CAD 1.6067
03 Sep 2026
Breaking
Gonxhja: Teatri Kombëtar mbylli sezonin me 95 shfaqje dhe mbi 10 milionë lekë të ardhura U ekzekutua sot në Mirditë, të vëllain ia vranë tre vite më parë! Si nisi konflikti i përgjakshëm mes dy fiseve për nj DANIMARKË – Shërbimet sekrete paralajmërojnë për përgatitje ruse për sabotim Kovaçevski: Maqedonia nuk ka marrë deri më sot një propozim më të mirë se ai francez VLEN: BDI-ja të tregojë a e mohon Gëzim Ostrenin?
Menu
Arte

Mbi 14 mijë vizitorë në muzeun e Onufrit gjatë muajit gusht

· 2 min lexim
14 mijë vizitorë

Muzeu Kombëtar Ikonografik “Onufri” mbetet një prej destinacioneve më të vizituara të qytetit të Beratit.

Ministri i Shtetit për Pushtetin Vendor, Ervin Demo, njëherësh drejtues politik i PS për qarkun Berat, u shpreh sot se “vetëm gjatë muajit Gusht, rreth 14 mijë vizitorë vizituan këtë thesar të trashëgimisë sonë kulturore, 4 mijë më shumë krahasuar me të njëjtin muaj të vitit të kaluar”.

Demo e cilësoi këtë një tjetër tregues të fortë të rritjes së interesit për trashëgiminë kulturore dhe historinë e Beratit, duke e konsoliduar qytetin gjithnjë e më shumë si një nga destinacionet kryesore turistike të Shqipërisë.

Qendra Kombëtare e Muzeumeve Berat administron Muzeun “Onufri”, si edhe muzeun Etnografik, të cilët mbledhin, ruajnë dhe promovojnë koleksione me vlerë të rëndësishme të trashëgimisë kulturore të qytetit të Beratit dhe zonës përreth.

Berati, i njohur për vlerat e jashtëzakonshme historike dhe kulturore, e ka kthyer muzeun “Onufri” në një prej pikave më të rëndësishme të itinerarit të vizitorëve në qytetin muze, duke dëshmuar se trashëgimia historike e vendit është një pasuri që ruhet dhe përcillet brez pas brezi.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu