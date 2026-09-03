Gonxhja: Teatri Kombëtar mbylli sezonin me 95 shfaqje dhe mbi 10 milionë lekë të ardhura
Teatri Kombëtar ka mbyllur një sezon të suksesshëm artistik, duke konfirmuar rolin e tij si një nga institucionet më të rëndësishme të jetës kulturore në vend dhe si një hapësirë e gjallë takimi mes artistëve dhe publikut.
Ministr i Turizmit, Kulturës dhe Sportit, Blendi Gonxhja tha sot se “nga shtatori 2025 deri në maj 2026, skena e Teatrit Kombëtar jetoi përmes 95 shfaqjeve”.
Shfaqjet e vëna në skenë sollën për publikun një larmi veprash, interpretimesh dhe emocionesh artistike. Nga dramat klasike dhe bashkëkohore, te produksionet që trajtuan tema sociale e njerëzore, repertori i sezonit krijoi mundësinë për një dialog të vazhdueshëm mes artit dhe spektatorit.
Interesi i publikut për shfaqjet teatrore u reflektua edhe në shifra.
“Gjatë këtij sezoni u shitën mbi 20 mijë bileta, ndërsa të ardhurat e realizuara nga shitja e tyre kapën vlerën e mbi 10 milionë lekëve”, tha Gonxhja.
Ministri Gonxhja u shpreh se “pas çdo perdeje që u ngrit, çdo personazhi që mori jetë në skenë dhe çdo emocioni që mbërriti te publiku, qëndron puna e përditshme dhe përkushtimi i një ekipi të gjerë artistik e teknik”.
Aktorë, regjisorë, skenografë, kostumografë, dramaturgë, ndriçues, teknikë dhe i gjithë stafi i Teatrit Kombëtar u bënë pjesë e këtij rrugëtimi, duke dhënë secili kontributin e tij në realizimin e produksioneve që u ngjitën në skenë përgjatë sezonit.
Teatri është një art kolektiv, ku suksesi i një shfaqjeje ndërtohet nga puna e shumë njerëzve, shpesh edhe e atyre që mbeten pas skenës, por që janë pjesë thelbësore e magjisë që përcillet te spektatori.
Bilanci i këtij sezoni nuk matet vetëm me numrin e shfaqjeve, biletave të shitura apo të ardhurave të realizuara. Ai përfaqëson mbi të gjitha një sezon të mbushur me krijimtari, përvoja artistike dhe emocione të ndara me publikun.
Mijëra spektatorë dhe duartrokitje të shumta përbëjnë kështu rrugëtimin e një sezoni të ndërtuar së bashku, me pasion, punë dhe përkushtim.
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