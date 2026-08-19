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Maqedonia

LSDM: Mickoski dhe OBRM-PDUKM festuan në qytetin ku u helmuan mbi pesë mijë qytetarë, Gostivari nuk harron

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Partia opozitare maqedonase LSDM, e akuzon kryeministrin Hristijan Mickoski dhe partinë e tij OBRM-PDUKM, se dje kanë festuar në Gostivar, në qytetin ku u helmuan mbi pesë mijë qytetarë.

“Çfarë po festonin? Helmimin? 22 ditë ujë me fekale? Pesë javë pa dokument për analizën e cilësisë së ujit? Mickoski nuk ka moral. Pa turp. Mickoski tha se Gostivari nuk do të harrohet. Dhe të gjithë shkuan me pushime – në mes të helmimit dhe epidemisë. Por ekskursioni “shkencor dhe arsimor” nuk mund të priste. Ky është qëndrimi i kësaj qeverie ndaj qytetarëve”.

“Ata festojnë se ku shtriheshin njerëzit në spitale. Ata bëjnë fotografi ku fshehin analizat. Ata premtuan se nuk do të harronin – dhe harruan sapo u hapën aranzhimet e udhëtimit. Gostivari nuk do të harrohet para zgjedhjeve – kjo është ajo që thotë Mickoski. Gostivari nuk harron. Qytetarët nuk harrojnë”, thonë nga LSDM.

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