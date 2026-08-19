☁️
Tiranë 29°C · Vranët 19 August 2026
S&P 500 7,692 ▼0.69%
DOW 53,343 ▼0.22%
NASDAQ 26,290 ▼1.33%
NAFTA 84.41 ▲0.42%
ARI 4,413 ▼0.16%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1576 EUR/GBP 0.8554 EUR/CHF 0.9405 EUR/ALL 92.7656 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3640 EUR/TRY 55.4769 EUR/JPY 184.75 EUR/CAD 1.6079 EUR/USD 1.1576 EUR/GBP 0.8554 EUR/CHF 0.9405 EUR/ALL 92.7656 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3640 EUR/TRY 55.4769 EUR/JPY 184.75 EUR/CAD 1.6079
₿ CRYPTO
BTC $64,364 ▲ +0.18% ETH $1,920 ▲ +1.04% XRP $1.0053 ▲ +0.83% SOL $76.9900 ▲ +1.22%
S&P 500 7,692 ▼0.69 % DOW 53,343 ▼0.22 % NASDAQ 26,290 ▼1.33 % NAFTA 84.41 ▲0.42 % ARI 4,413 ▼0.16 % S&P 500 7,692 ▼0.69 % DOW 53,343 ▼0.22 % NASDAQ 26,290 ▼1.33 % NAFTA 84.41 ▲0.42 % ARI 4,413 ▼0.16 %
EUR/USD 1.1576 EUR/GBP 0.8554 EUR/CHF 0.9405 EUR/ALL 92.7656 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3640 EUR/TRY 55.4769 EUR/JPY 184.75 EUR/CAD 1.6079 EUR/USD 1.1576 EUR/GBP 0.8554 EUR/CHF 0.9405 EUR/ALL 92.7656 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3640 EUR/TRY 55.4769 EUR/JPY 184.75 EUR/CAD 1.6079
19 Aug 2026
Breaking
Gati pesë mijë fëmijë janë në pritje për një vend në kopshtet publike të Maqedonisë “25 vatra zjarri, 4 mbeten aktive”, MM: Të angazhuar 3 helikopterë dhe 2 avionë Air Tractor Humbi ndjenjat për herë të dytë në fushë, Jamal Musiala shpjegon çfarë po i ndodh Humbi ndjenjat për herë të dytë në fushë, Jamal Musiala shpjegon çfarë po i ndodh KINEMA – Altmayer dhe Mathilde Favier humbin jetën në një aksident tragjik në Francë
Menu
Bota

KIEV – Ministri i shkarkuar i Mbrojtjes bën thirrje për zgjedhje

· 2 min lexim
i Mbrojtjes

KIEV, 19 gusht /ATSH-DPA/ – Ish-ministri ukrainas i Mbrojtjes, Mykhailo Fedorov ka bërë thirrje për mbajtjen e zgjedhjeve pavarësisht luftës së vazhdueshme me Rusinë, më pak se një muaj pas shkarkimit të tij, sipas një mesazhi video të postuar në internet të martën.

“Demokracia nuk duhet të jetë peng i Rusisë. Ne po luftojmë pikërisht sepse duam të jemi një shtet i lirë evropian”, tha Fedorov në një mesazh video.

”Shteti duhet të gjejë një mekanizëm ligjor, të sigurt dhe realist për mbajtjen e një votimi pavarësisht luftës së vazhdueshme”, shtoi ai.

Fedorov u shkarkua pas më pak se gjashtë muajsh si ministër i mbrojtjes si pjesë e një riorganizimi qeveritar.

Përpara kësaj, ai drejtoi Ministrinë e Transformimit Dixhital, e cila u krijua rishtazi në vitin 2019.

Shkarkimi i tij nxiti demonstrata – kryesisht nga të rinjtë – duke kërkuar kthimin e tij në portofolin e mbrojtjes.

Të martën, presidenti Volodymyr Zelensky paraqiti kandidaturën e Ministrit të Mbrojtjes në detyrë Yevhenii Khmara për këtë post në parlament.

Mesazhi video i Fedorov shihet gjerësisht si një përgjigje ndaj këtij emërimi.

Popullariteti në rritje i Fedorovit u konsiderua si një nga arsyet e shkarkimit të tij.

Në moshën 35 vjeç, ai ka arritur gjithashtu moshën minimale të kërkuar nga kushtetuta për t’u kandiduar si kandidat presidencial.

Sipas legjislacionit aktual të gjendjes së jashtëzakonshme, zgjedhjet janë të ndaluara.

Megjithatë, ligji mund të ndryshohet me shumicë të thjeshtë.

Zgjedhjet parlamentare, megjithatë, kërkojnë një ndryshim kushtetues – i cili përjashtohet sipas gjendjes aktuale të jashtëzakonshme.

Zgjedhjet e rregullta presidenciale, parlamentare dhe bashkiake nuk janë zhvilluar për shkak të luftës.

Ukraina është duke u mbrojtur kundër një pushtimi të plotë rus për gati katër vjet e gjysmë./ a.jor.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu