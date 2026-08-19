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Kronika

DETAJE / Aksidenti në Manzë u mori jetën, shoferi 25-vjeçar dhe e reja italiane ishin martuar të dielën

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në Manzë

Të tjera detaje janë zbardhur nga aksidenti tragjik i ndodhur gjatë orëve të para të mëngjesit në rrugën dytësore në Manzë, ku humbën jetën tre persona dhe dy të tjerë mbetën të plagosur.

Drejtuesi i automjetit, Kleo Vrioni dhe italiania Sara Brugentelli kishin kurorëzuar dashurinë e tyre në martesë, të dielën që shkoi.

Mbrëmjen e kaluar, çifti, së bashku me tre personat e tjerë që ndodheshin në makinë, kishin qenë në një lokal nate në zonën e Maminasit. Pas largimit nga lokali, ata janë nisur në drejtim të banesës së tyre në Katund të Ri.

Pak më vonë, në rrugën dytësore në Manzë, automjeti ka dalë nga kontrolli dhe është përplasur me një bordurë betoni. Përplasja rezultoi fatale për drejtuesin e mjetit, Kleo Vrionin, si dhe dy pasagjerë të tjerë.

Dy personat e tjerë kanë mbetur të plagosur, ndërsa 16-vjeçari ndodhet në gjendje të rëndë shëndetësore. Grupi hetimor vijon punën për zbardhjen e plotë të shkaqeve dhe rrethanave të aksidentit tragjik.

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