Humbi ndjenjat për herë të dytë në fushë, Jamal Musiala shpjegon çfarë po i ndodh
Bayern po përjeton një situatë ankthi që lidhet me gjendjen fizike të Jamal Musiala. Lojtari i talentuar, i lindur në 2003-shin, ishte protagonist i një tjetër episodi shqetësues gjatë një miqësoreje, pak ditë pas atij që ngriti alarmin. Vetë lojtari ka shpjeguar me detaje çfarë po i ndodh.
Gjatë miqësores ndaj Heideheim, Musiala u fut në lojë në pjesën e dytë dhe pas 6 minutash u shtri në fushë, duke shfaqur të njëjtat simptoma me ato të pak ditëve më parë: debolesë, marrje mendsh dhe temperaturë e papritur. Stafi mjekësor u fut menjëherë në fushë, ndërsa shokët e skuadrës e rrethuan për ta mbrojtur. Musiala më pas la fushën me këmbët e tij, por dukshëm i tronditur.
Kuadri klinik është kompleks, pasi të shtunën e kaluar Musiala u rrëzua në fushë gjatë minutave të fundit te miqësores ndaj Leipzig. Për shkak të gjendjes jo të mirë shëndetësore ai mungoi në prezantimin zyrtar të skuadrës ditën e hënë. Ai bëri vetëm një seancë stërvitore individuale.
Pas këtij episodi, diagnoza fillestare e stafit mjekësor të Bayern — që e kishte lidhur gjithçka me lodhjen dhe temperaturat e larta — duhet riparë me më shumë vëmendje.
Pas ndeshjes vetë Musiala ka dashur të shpjegojë situatën: “Së pari, jam mirë. Do të doja t’ju qetësoj dhe t’ju shpjegoj diçka: jam diagnostikuar me një çrregullim neuorologjik që zgjat pak dhe që është i kurueshëm. Ky çrregullim sjell episode të kësaj natyre. E di që në pamje të parë mund të duket e frikshme, por për mua është pjesë e përditshmërisë.
Jam në duar të sigurta nga pikëpamja mjekësore dhe jam optimist. E rëndësishme është që nuk ka asnjë rrezik për shëndetin përtej kësaj. Në bashkëpunim me ekspertët, ishte dëshira ime ta përballoj këtë sfidë. Me autorizimin e neurologëve, do të vazhdoj t’i dedikohem asaj çfarë më ndihmon në procesin e shërimit: thjesht të jetoj jetën mite të përditshme dhe të kultivoj pasionin për futbollin”.
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