Luana Bajrami nderon Kosovën në Hollywood, Oscar për filmin e shkurtër
Aktorja me origjinë shqiptare nga Kosova, Luàna Bajrami, ka tërhequr vëmendjen ndërkombëtare pas suksesit të filmit ku luan, i cili u shpall fitues i Oscar-it për filmin e shkurtër me aktorë gjatë ceremonisë së 98-të të Academy Awards.
Filmi fitues, Two People Exchanging Saliva, është një prodhim satirik me elemente distopike, që ka marrë vlerësime të shumta në festivale ndërkombëtare para se të arrinte suksesin në Hollywood.
Luàna Bajrami është aktore dhe regjisore franco-kosovare, e lindur në Kosovë dhe e zhvendosur në Francë në moshë të re. Ajo nisi karrierën në aktrim që në fëmijëri dhe gradualisht u bë pjesë e projekteve të rëndësishme të kinemasë evropiane. Një nga rolet që e bëri më të njohur ndërkombëtarisht ishte pjesëmarrja në filmin e regjisores Céline Sciamma, Portrait of a Lady on Fire, një prodhim shumë i vlerësuar nga kritika dhe festivale të ndryshme filmike.
Përveç aktrimit, Bajrami është angazhuar edhe në regji dhe shkrim skenari. Në moshë të re ajo realizoi filmin artistik The Hill Where Lionesses Roar, i cili u prezantua në seksionin Directors’ Fortnight të Cannes Film Festival dhe trajton jetën dhe sfidat e të rinjve në Kosovë.
Në filmin Two People Exchanging Saliva, Bajrami interpreton personazhin Malaise. Historia zhvillohet në një botë imagjinare ku puthjet janë të ndaluara dhe konsiderohen krim i rëndë, ndërsa sistemi ekonomik funksionon në mënyrë absurde përmes ndëshkimeve fizike. Regjia e filmit është realizuar nga Alexandre Singh dhe Natalie Musteata.
Fitorja e këtij filmi në Oscar konsiderohet një moment i rëndësishëm për përfaqësimin e artistëve shqiptarë në industrinë ndërkombëtare të filmit dhe ka rritur interesin për karrierën e Luàna Bajramit, e cila po shihet si një nga talentet më premtuese të brezit të ri në kinemanë evropiane.
