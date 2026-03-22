Lufta me Iranin: Çfarë po ndodh në ditën e 23-të të sulmeve SHBA-Izrael?
Trump kërcënon të godasë vendet energjetike iraniane nëse Ngushtica e Hormuzit nuk rihapet brenda 48 orëve; Teherani zotohet të hakmerret.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, ka kërcënuar të “shkatërrojë” termocentralet e Iranit nëse Teherani nuk e rihap plotësisht Ngushticën e Hormuzit brenda dy ditësh, ndërsa Izraeli nisi sulme të reja ndaj Teheranit, me shpërthime të raportuara në lindje të qytetit.
Ndërkohë, sulmet hakmarrëse iraniane ndaj Izraelit dhe vendeve të rajonit kanë vazhduar, me gati 100 persona të plagosur në sulmet me raketa iraniane në qytetet pranë një objekti bërthamor izraelit.
Izraeli pati një “mbrëmje shumë të vështirë në betejën për të ardhmen tonë”, tha kryeministri Benjamin Netanyahu pasi sulmet iraniane goditën qytetet e Arad dhe Dimona.
Ja çfarë duhet të dini ndërsa lufta SHBA-Izrael kundër Iranit hyn në ditën e 23-të:
Iran
Izraeli nisi sulme të reja ndaj Teheranit të dielën, me shpërthime të raportuara në lindje të qytetit, pas sulmeve me raketa iraniane në Izraelin jugor.
Ushtria e Iranit kërcënoi të sulmojë të gjithë infrastrukturën energjetike të lidhur me SHBA-në dhe Izraelin në Lindjen e Mesme nëse centralet e saj elektrike do të shënjestrohen, pasi Trump kërcënoi me sulme të reja.
Ushtria iraniane njoftoi se ka kapur një dron të armatosur amerikano-izraelit në qiellin mbi Teheranin përpara se të mund të kryente ndonjë operacion luftarak, sipas agjencisë së lajmeve Tasnim.
Korpusi i Gardës Revolucionare Islamike (IRGC) pretendoi të shtunën se mbrojtja e saj ajrore rrëzoi një avion luftarak izraelit në hapësirën ajrore iraniane, incidenti i tretë i tillë i raportuar gjatë luftës. Izraeli nuk e konfirmoi këtë.
Organizata e Energjisë Atomike e Iranit tha se Izraeli dhe SHBA-të shënjestruan centralin bërthamor Natanz të vendit të shtunën në “sulme kriminale”. Teherani gjithashtu informoi Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike (IAEA) për sulmin, i cili konfirmoi se nuk kishte rrjedhje të pazakontë rrezatimi.
Presidenti i Iranit, Masoud Pezeshkian, i bëri thirrje aleancës BRICS, aktualisht të kryesuar nga India, të “luajë një rol të pavarur në ndalimin e agresioneve kundër Iranit”. Ai gjithashtu propozoi krijimin e një kuadri rajonal sigurie të vendeve të Azisë Perëndimore.
Transmetuesi shtetëror i Iranit vuri në dukje se numri i të vdekurve nga sulmet SHBA-Izrael tani ka kaluar 1,500, sipas Ministrisë së Shëndetësisë, dhe të paktën 20,984 persona u plagosën, me shtatë spitale të evakuuara dhe 36 ambulanca të dëmtuara.
Në Gjirin Persik
Arabia Saudite ka kapur gati 60 dronë nga Irani, thanë zyrtarët, shumica e të cilëve kishin në shënjestër provincën lindore të vendit, e cila strehon objektet dhe burimet energjetike të vendit.
Ministria e Mbrojtjes tha gjithashtu se tre raketa balistike u lëshuan drejt provincës Riad. Tha se ka kapur njërën prej tyre, ndërsa të tjerat ranë në një zonë të pabanuar.
Arabia Saudite shpalli shumë nga stafi diplomatik iranian, përfshirë atasheun e saj ushtarak, persona non grata, duke i urdhëruar ata të largoheshin nga vendi brenda 24 orëve, pasi Katari bëri të njëjtën gjë të mërkurën.
Në Bahrein, raketat iraniane shënjestruan bazat amerikane pasi transmetuesi shtetëror i Iranit pretendoi sulme të mëparshme në bazën al-Minhad në Emiratet e Bashkuara Arabe dhe bazën ajrore Ali al-Salem në Kuvajt, të cilat strehojnë forcat amerikane dhe britanike.
Ushtria e Bahreinit tha se mbrojtja e saj ajrore rrëzoi 143 raketa dhe 242 dronë të qëlluar nga Irani gjatë luftës.
Ministria e Mbrojtjes e Katarit vuri në dukje një operacion kërkimi pasi një nga helikopterët e saj pësoi një mosfunksionim teknik gjatë një detyre rutinë dhe u rrëzua në ujërat rajonale.
Në SHBA
Trump kërcënoi të sulmonte vendet energjetike të Iranit në një postim në Truth Social. “Nëse Irani nuk e HAP PLOTËSISHT, PA KËRCËNIM, Ngushticën e Hormuzit, brenda 48 ORËVE nga kjo pikë e saktë në kohë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të godasin dhe shkatërrojnë centralet e tyre të ndryshme ELEKTRONIKE, DUKE FILLUAR NGA MË I MADHI I SË PARI!” shkroi ai.
Trump pretendoi se SHBA-të janë “javë përpara afatit” në luftën e tyre kundër Iranit dhe përsëriti se Uashingtoni nuk po kërkon të bëjë një marrëveshje me Iranin, sepse “udhëheqja e tyre është zhdukur, forca e tyre detare dhe ajrore janë të vdekura, ata nuk kanë absolutisht asnjë mbrojtje”.
Trump përsëriti se Irani dëshiron “të bëjë një marrëveshje”; megjithatë, udhëheqësit iranianë i kanë mohuar pohime të tilla të mëparshme.
Admirali Brad Cooper, komandant i Komandës Qendrore të SHBA-së, thotë se ushtria amerikane ka hedhur bomba të shumta prej 5,000 paundësh (2,270 kg) në një strukturë nëntokësore përgjatë bregdetit të Iranit që përdorej për të ruajtur raketa lundrimi kundër anijeve, lëshues raketash të lëvizshme dhe pajisje të tjera, duke minuar kështu aftësinë e saj për të kërcënuar Ngushticën e Hormuzit.
Sulmet raketore iraniane thyen mbrojtjet izraelite në jug të vendit, duke bërë ndikime të drejtpërdrejta në qytetet Dimona dhe Arad, duke plagosur rreth 100 persona. IRGC tha se kishte në shënjestër instalimet ushtarake izraelite dhe qendrat e sigurisë në qytetet Arad, Dimona, Eilat, Beersheba dhe Kiryat Gat në breshërinë e saj më të fundit me raketa. Teherani pretendoi se më shumë se 200 persona u vranë në sulme; Izraeli nuk raportoi vdekje.
Kryeministri Netanyahu tha se po “forcon forcat e emergjencës dhe shpëtimit që aktualisht veprojnë në terren” pas sulmit iranian në Izraelin jugor.
IAEA tha se është në dijeni të raporteve për një ndikim rakete në qytetin izraelit të Dimona, duke shtuar se nuk ka indikacione për dëmtime në qendrën e kërkimit bërthamor në Negev.
Ministria e Arsimit e Izraelit anuloi të gjitha mësimet me pjesëmarrje fizike në të gjithë vendin për të dielën dhe të hënën. Komanda e Brendshme e Izraelit ndaloi tubimet e më shumë se 50 personave në jug të vendit deri të martën.
Ushtria e Izraelit thotë se goditi më shumë se 200 vende në Iran dhe Liban gjatë fundjavës, duke synuar lëshuesit e raketave, sistemet e mbrojtjes ajrore dhe bazat ushtarake. Zëdhënësi i ushtrisë izraelite tha se sistemet e mbrojtjes ajrore të Izraelit u aktivizuan gjatë sulmeve, por nuk arritën të kapnin disa nga raketat, edhe pse ato nuk ishin “të veçanta ose të panjohura”. Zëdhënësi tha se ushtria do të hetonte dhe do të “mësonte nga” incidentet.
Ministria e Shëndetësisë e Izraelit tha se të paktën 4,292 persona të plagosur janë sjellë në spitale që nga fillimi i luftës.
Në Irak dhe Liban
Hezbollahu tha se qëlloi një breshëri raketash drejt ushtarëve izraelitë që patrullonin në Libanin jugor. Dy rezervistë izraelitë u plagosën në një tjetër sulm me mortaja të Hezbollahut në Izraelin verior.
Rezistenca Islamike në Irak tha se kreu 21 sulme kundër bazave amerikane në të gjithë vendin dhe rajonin në 24 orët e fundit.
Tre dronë u kapën pranë aeroportit të Erbilit, duke rezultuar në një zjarr në afërsi. Një dron tjetër u rrëzua në zonën al-Sayyidah, në jugperëndim të kryeqytetit, Bagdad, me katër persona të plagosur.
Deklarata akuzoi Iranin për "mbylljen de facto" të Ngushticës së Hormuzit dhe bëri thirrje për një ndalim të menjëhershëm të kërcënimeve, vendosjes së minave dhe sulmeve me dronë dhe raketa.
Mbretëria e Bashkuar akuzoi Iranin për lëshimin e raketave balistike në bazën e përbashkët SHBA-Britani e Madhe në Diego Garcia në Oqeanin Indian, por tha se sulmi ishte i pasuksesshëm.
Një zyrtar i lartë iranian i tha Al Jazeera se Irani nuk ishte përgjegjës për sulmet me raketa ndaj Diego Garcia.
Diego Garcia, e cila është rreth 4,000 km (2,500 milje) larg territorit iranian, është një nga dy bazat që Mbretëria e Bashkuar i ka lejuar SHBA-së të përdorë për “operacione mbrojtëse” në luftën kundër Iranit.
