LVV distancohet nga deklarata e Gecit për Thaçin, Nagavci: Lufta çlirimtare e drejtë dhe e pastër
Shefja e grupit parlamentar të Lëvizjes Vetëvendosje, Arbërie Nagavci, është distancuar nga deklarata e deputetit të kësaj partie, Fatos Geci, i cili gjatë seancës së Kuvendit të Kosovës kërkoi dënim me burgim të përjetshëm për ish-presidentin Hashim Thaçi.
Shefja e grupit parlamentar të Lëvizjes Vetëvendosje, Arbërie Nagavci, është distancuar nga deklarata e deputetit të kësaj partie, Fatos Geci, i cili gjatë seancës së Kuvendit të Kosovës kërkoi dënim me burgim të përjetshëm për ish-presidentin Hashim Thaçi.
Nagavci theksoi se qëndrimet e Grupit Parlamentar të Vetëvendosjes lidhur me luftën e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës janë të qarta dhe publike, duke shtuar se ato mbeten të pandryshuara.
“Besoj janë të ditura qëndrimet e Grupit Parlamentar të Lëvizjes Vetëvendosje në lidhje me luftën çlirimtare të UÇK-së, janë publike, të qarta dhe qëndrojmë pas tyre. Lufta çlirimtare ka qenë e drejtë, e pastër dhe ne respektojmë përpjekjet e të gjithë të rënëve për liri, të gjithë atyre që kanë kontribuar për lirinë e vendit”, tha Nagavci.
Deputetja e Partisë Demokratike të Kosovës (PDK), Vlora Çitaku tha se një deklaratë e tillë është e papranueshme dhe se Geci “nuk e meriton as të quhet deputet”, duke e kritikuar ashpër gjuhën e përdorur nga foltorja e Kuvendit.
“S’po di qysh me të thënë se me të thënë deputet nuk e meriton. Nuk kisha besu kurrë që nga foltorja e Kuvendit të Republikës së Kosovës vjen një lutje në formë urimi për burg të përjetshëm për njerëzit që kanë luftu për lirinë e këtij vendi”, u shpreh Çitaku.
Deputeti Geci ka qenë edhe më herët në qendër të kritikave për qëndrimet e tij ndaj luftës së Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës dhe për mospërkrahjen e rezolutës për mbrojtjen e saj në Kuvend./Telegrafi.
