🌤️
Tiranë 14°C · Kryesisht kthjellët 14 May 2026
S&P 500 7,501 ▲0.77%
DOW 50,063 ▲0.75%
NASDAQ 26,635 ▲0.88%
NAFTA 102.06 ▲1.03%
ARI 4,660 ▼0.99%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1714 EUR/GBP 0.8664 EUR/CHF 0.9161 EUR/ALL 95.4783 EUR/MKD 61.6947 EUR/RSD 117.4213 EUR/TRY 53.2673 EUR/JPY 184.90 EUR/CAD 1.6046 EUR/USD 1.1714 EUR/GBP 0.8664 EUR/CHF 0.9161 EUR/ALL 95.4783 EUR/MKD 61.6947 EUR/RSD 117.4213 EUR/TRY 53.2673 EUR/JPY 184.90 EUR/CAD 1.6046
₿ CRYPTO
BTC $81,544 ▲ +2.32% ETH $2,299 ▲ +1.76% XRP $1.5099 ▲ +6.2% SOL $92.8700 ▲ +1.97%
S&P 500 7,501 ▲0.77 % DOW 50,063 ▲0.75 % NASDAQ 26,635 ▲0.88 % NAFTA 102.06 ▲1.03 % ARI 4,660 ▼0.99 % S&P 500 7,501 ▲0.77 % DOW 50,063 ▲0.75 % NASDAQ 26,635 ▲0.88 % NAFTA 102.06 ▲1.03 % ARI 4,660 ▼0.99 %
EUR/USD 1.1714 EUR/GBP 0.8664 EUR/CHF 0.9161 EUR/ALL 95.4783 EUR/MKD 61.6947 EUR/RSD 117.4213 EUR/TRY 53.2673 EUR/JPY 184.90 EUR/CAD 1.6046 EUR/USD 1.1714 EUR/GBP 0.8664 EUR/CHF 0.9161 EUR/ALL 95.4783 EUR/MKD 61.6947 EUR/RSD 117.4213 EUR/TRY 53.2673 EUR/JPY 184.90 EUR/CAD 1.6046
14 May 2026
Breaking
Dhuna mes të rinjve alarmon shoqërinë, ekspertët kërkojnë masa parandaluese Osmani: Qeveria tentoi të vendosë pengesa për Bordin e Paqes Dy të arrestuar për sulmin ndaj Hysni Mehanit në Skenderaj Infantino uron FFK-në për 10-vjetorin e anëtarësimit në FIFA 5 super transferime për të fituar titullin, Juventus me ide të qarta për sezonin e ri. Zbulohen dëshirat e Spalletti-t
Menu
Kosova

“LVV më bëri lojë pas shpine”, Osmani tregon pse ndau rrugët me Kurtin

· 2 min lexim

Kandidatja e LDK-së për presidente, Vjosa Osmani, ka thënë në Rubikon të Klan Kosovës se e kupton nëse Lëvizja Vetëvendosje dhe Albin Kurti ka në zgjedhur të mos e mbështesin për presidente, por e quajti lojë pas shpine mënyrën se si kanë rrjedhur gjërat nga ana e tyre.

“Absolutisht, në dhjetor dhe para dhjetorit ka pasur diskutime rreth një rrugëtimi të përbashkët edhe për 10-15 vjetët e ardhshëm. Kur unë kam thënë para qytetarëve të Republikës së Kosovës se synoj edhe një mandat për të vazhduar punët e mira si presidente që kanë qenë në interes të Kosovës, ai nuk ka qenë thjesht një supozim por ka qenë i bazuar në një përkrahje të premtuar, po natyrisht që për mua është krejt në rregull, meqenëse kanë vendosur ndryshe, kanë vendosur që ta ndajnë rrugëtimin, kanë vendosur që të përkrahin kandidatë të tjerë”, tha Osmani në Rubikon të Klan Kosovës.

“Ajo çka nuk ka qenë në rregull është që përderisa nga unë kërkohej që të flas me deputetët e opozitës, apo ish-opozitës në këtë rast, për kuorum, në anën tjetër, ata flisnin me kandidatë të tjerë, kërkonin që të bëhej kuorumi me kandidatë të tjerë. Pra nuk ka pasur fare nevojë që të luhet një lojë e tillë pas shpine. [Ka qenë lojë pas shpine] absolutisht. Më korrekte do të ishte të thuhej që nuk e ke përkrahjen tonë, faleminderit për bashkëpunimin e deritanishëm”.

Osmani tha se në takimin mes tyre është informuar që nuk e ka më përkrahjen e Lëvizjes Vetëvendosje dhe i quajti arsyet banale duke u pyetur se pse e ka kërkuar “parakalimin e FSK-së më 17 shkurt”.

“Përplasje nuk do ta quaja, thjesht jam informu që nuk e kam përkrahjen e tyre. Ta them sinqerisht, arsyet kanë qenë shumë banale. Ta them, gjëra sikur ‘na duhet një president që nuk merret me politikë të jashtme’, por ju e dini që kjo është detyrë kushtetuese e presidentit të Republikës”.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu