“MA SHKATËRROVE JETËN”/ DETAJE tronditëse nga ngjarja në Itali: Ja shënimi që la Astrit Koni pasi vrau gruan dhe partnerin e saj
Një krim i rëndë i trefishtë tronditi opinionin shqiptar dhe Italinë në fundjavë. 59-vjeçari shqiptar Astrit Koni vrau me mjet bujqësor brutalisht ish-bashkëshorten e tij, Drita Meçollari dhe partnerin e saj të ri, Bardhok Gega, përpara se të kryente vetëvrasje.Mediat italiane kanë zbardhur deta.
Një krim i rëndë i trefishtë tronditi opinionin shqiptar dhe Italinë në fundjavë. Trupi i Konit u zbulua fillimisht nga policia rrëzë kullës së kështjellës ku ai punonte si kopshtar, vend nga i cili dyshohet se u hodh për t’i dhënë fund jetës. Një element kyç është një shënim i lënë nga autori, ku ai shkruante: “Më shkatërrove jetën për 15 vitet e fundit, por tani mbaroi!”, një fjali që hedh dritë mbi gjendjen e tij emocionale dhe motivin e mundshëm.
59-vjeçari shqiptar Astrit Koni vrau me mjet bujqësor brutalisht ish-bashkëshorten e tij, Drita Meçollari dhe partnerin e saj të ri, Bardhok Gega, përpara se të kryente vetëvrasje. Vetëm pak më vonë, u zbuluan edhe trupat e pajetë të dy viktimave të tjera, të hedhur në një hendek pranë një fushe me koshere bletësh. Çifti kishte dy vajza, njëra jeton në Dubai dhe tjetra në Torino, nga ku mësuan edhe lajmin e kobshëm për humbjen e prindërve.
Mediat italiane kanë zbardhur detaje nga ngjarja tronditëse, ku raportohet se gjithçka ka shpërthyer nga një xhelozi e pakontrolluar. Ky ishte vendi ku Drita Meçollari punonte herë pas herë, sepse pas ndarjes jetonte në Milano me Gegën. Autoritetet pritet të publikojnë detaje të tjera sapo hetimet dhe verifikimet të avancojnë.
