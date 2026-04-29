29 Apr 2026
Zgjedhjet e reja në Kosovë/ Albulena Haxhiu mbledh nesër krerët e partive politike për përcaktimin e datës Barcelona shpreson që Tottenham të përfundojë në Championship dhe ka një arsye të fortë për këtë gjë Atletico-Arsenal, pjesa e parë mbyllet në favorin e “Topçinjve”. Gyokeres tregohet i saktë nga penalltia (video) Mungon Pohls, Jukaj “ndez motorët”! Ja situata te Vllaznia VIDEO/ Arsenal feston në Madrid, një gol vendos pjesën e parë në Champions
Kronika

Makinë përplasi tufën e dhive në Orikum–Vlorë: 10 bagëti vdesin, bariu dërgohet në spital

· 1 min lexim

Më 29 prill 2026, në aksin ByPass në drejtimin Orikum–Vlorë ndodhi një aksident ku një automjet goditi një tufë dhish që po kalonte rrugën. Nga përplasja, rreth dhjetë bagëti humbën jetën, ndërsa bariu mbeti i lënduar.

Sipas TV Klan, mjeti tip Volkswagen me targa AA118NB, i drejtuar nga V. G., goditi tufën; bariu A.D., rreth 35 vjeç, që ndodhej në fund të tufës, u transportua me ambulancë në Spitalin Rajonal të Vlorës, ku po merr kujdes mjekësor për traumë.

Drejtuesi i mjetit i është nënshtruar testit të alkoolit, i cili rezultoi 0.00 mg/l. Grupi hetimor po punon për të sqaruar plotësisht rrethanat e ngjarjes dhe autoritetet lokale po dokumentojnë vendin e aksidentit.

Ngjaria dhe hapat e mëtejshëm të hetimit raportohen nga TV Klan.

