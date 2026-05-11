Tiranë 24°C · Pjesërisht vranët 11 May 2026
S&P 500 7,399 ▲0%
DOW 49,478 ▼0.27%
NASDAQ 26,239 ▼0.03%
NAFTA 96.92 ▲1.57%
ARI 4,741 ▲0.23%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1768 EUR/GBP 0.8657 EUR/CHF 0.9154 EUR/ALL 95.3058 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.2622 EUR/TRY 53.4066 EUR/JPY 184.53 EUR/CAD 1.6100 EUR/USD 1.1768 EUR/GBP 0.8657 EUR/CHF 0.9154 EUR/ALL 95.3058 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.2622 EUR/TRY 53.4066 EUR/JPY 184.53 EUR/CAD 1.6100
₿ CRYPTO
BTC $80,889 ▼ -0.08% ETH $2,319 ▼ -0.41% XRP $1.4556 ▲ +1.61% SOL $94.9000 ▲ +1.27%
S&P 500 7,399 ▲0 % DOW 49,478 ▼0.27 % NASDAQ 26,239 ▼0.03 % NAFTA 96.92 ▲1.57 % ARI 4,741 ▲0.23 % S&P 500 7,399 ▲0 % DOW 49,478 ▼0.27 % NASDAQ 26,239 ▼0.03 % NAFTA 96.92 ▲1.57 % ARI 4,741 ▲0.23 %
EUR/USD 1.1768 EUR/GBP 0.8657 EUR/CHF 0.9154 EUR/ALL 95.3058 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.2622 EUR/TRY 53.4066 EUR/JPY 184.53 EUR/CAD 1.6100 EUR/USD 1.1768 EUR/GBP 0.8657 EUR/CHF 0.9154 EUR/ALL 95.3058 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.2622 EUR/TRY 53.4066 EUR/JPY 184.53 EUR/CAD 1.6100
11 May 2026
Breaking
Katerina Zajkovska është propozuar për zëvendësimin e Cveta Ristovskës në postin e anëtarit të Komisionit Kundër Korrupsionit Meksikë, stadiumi “Azteca” nuk është gati 100% një muaj para nisjes së Kupës së Botës Statistikat/ Milani me mesatare për Serie B, bilanci horror i Allegri-t në fazën e dytë ka një precedent Dyshohet se kirurgu ngacmoi seksualisht 21-vjeçaren, reagon Spitali Rajonal i Korçës Debate në seancë, rrëzohet kërkesa e Metës për transmetim live të gjyqit! Ish-presidenti shfaqet i buzëqeshur
Menu
Politika

Malaj: Fuqizimi i auditit të brendshëm, prioritet i reformës së menaxhimit financiar publik – Tv Klan

· 3 min lexim

Ministri i Financave, Petrit Malaj, mori pjesë në konferencën “Fuqizimi i Auditit të Brendshëm”, e cila u organizua nga Instituti i Audituesve të Brendshëm (IIA Albania), anëtar i Institutit Global të Audituesve të Brendshëm (IIA Global). Të pranishëm në këtë aktivitet ishin dhe Guvernatori i Bankës së Shqipërisë, Gent Sejko, dhe Anthony Pugliese, President dhe Drejtues i Përgjithshëm i IIA Global.

Gjatë fjalës së tij, Malaj u shpreh se auditimi i brendshëm përbën një prej shtyllave kryesore të mirëqeverisjes, transparencës dhe integritetit financiar, ndërsa për Ministrinë e Financave është një prioritet i rëndësishëm i reformës së menaxhimit financiar publik, në kuadër edhe të procesit të integrimit evropian.

Në këtë kuadër, Malaj theksoi se janë ndërmarrë hapa konkretë për të transformuar rolin e audituesit të brendshëm dhe për ta afruar atë me standardet më të avancuara ndërkombëtare.

Ndër hapat më kryesore, Ministri përmëndi:

hartimin e manualit të ri të auditimit të brendshëm, i cili shërben si bazë për të ngritur një model bashkëkohor për kontrollin me përgjegjshmëri dhe profesionalizëm në administratën publike;

hapjen e procesit të certifikimit profesional për audituesit e brendshëm, me module të mbështetura nga OECD/ SIGMA, si një investim afatgjatë për kapitalin njerëzor, për ngritjen e kapaciteteve profesionale, si dhe për krijimin e një sistemi kombëtar certifikimi të qëndrueshëm, bazuar në praktikat më të mira ndërkombëtare;

përkthimin dhe adoptimin institucional të Standardeve Globale të Auditimit të Brendshëm, proces që është realizuar përmes bashkëpunimit mes Ministrisë së Financave dhe IIA Albania.

Nga ana tjetër, Malaj nënvizoi faktin se Ministria e Financave ka bërë një punë shumë të mirë sa i takon harmonizimit të kuadrit tonë ligjor me atë të Bashkimit Europian.

“Ne udhëheqim disa kapituj dhe ndër ta, Kapitulli 32 – Kontrolli Financiar – mbetet një nga më të rëndësishimit sa i takon konsolidimit të shtetit ligjor dhe forcimit të institucioneve publike. Përmbushja e standardeve të këtij Kapitulli kërkon sisteme më efektive të kontrollit të brendshëm dhe auditim të pavarur e profesional. Kjo nuk është thjesht një kërkesë teknike e procesit të integrimit, por një domosdoshmëri për të ndërtuar besimin e qytetarëve tek institucionet dhe për të garantuar menaxhimin më të mirë të financave publike”, u shpreh Malaj.

Malaj theksoi se Ministria e Financave mbetet e angazhuar në ndërtimin e një auditimi të brendshëm që gëzon autoritet profesional, pavarësi funksionale dhe rol aktiv në forcimin e qeverisjes publike.

/tvklan.al

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu