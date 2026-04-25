Premier League

Man. City pëson të dridhura por përmbys shpejt Southampton dhe shkon në finalen e FA Cup (video)

· 1 min lexim

Manchester City është finalisti i parë i FA Cup për këtë sezon. Në gjysmëfinalen e luajtur në “Wembley”, Manchester City ka fituar 2-1 ndaj Southampton.

Pritej të ishte një ndeshjet e lehtë për “Qytetarët”, duke ditur dallimin e amdh që kanë me Southampton, ekip i Championship, por fusha tregoi të kundërtën. Pjesa e parë u mbyll 0-0.

Sfida u zhbllokua në minutën e 79-të, ku Finn Azaz shënoi një gol spektakolar me një goditje fantastike nga kufijtë e zonës së rreptësisë, duke kaluar në avantazh Southampton.

Megjithatë, reagimi i “Qytetarëve” ishte i shpejtë. Jeremie Doku barazon shifrat në minutën e 82-të, me një goditje që falë edhe devijimit përfundoi në rrjetë.

Në minutën e 87-të, ishte Nico Gonzalez që vuloi fitoren e City-t me një gol spektakolar nga distanca, pas një goditjeje të fuqishme me të djathtën. Man. City fiton 2-1 dhe shkon në finale. Nesër luhet gjysmëfinalja tjetër, Chelsea-Leeds.

