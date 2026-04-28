Manchester City, Stones njofton largimin në fund të sezonit
Mbrojtësi anglez John Stones do të largohet nga Manchester City në fund të sezonit, duke i dhënë fund qëndrimit të tij dhjetëvjeçar në klub, i cili përfshiu të gjithë mbretërimin e suksesit të Pep Guardiolës.
Stones u bashkua me “qytetarët” në verën e vitit 2016, duke u bërë nënshkrimi i dytë i epokës së Guardiolës.
“Thonë se të gjitha gjërat e mira mbarojnë,” shkroi Stones në Instagram, “por kjo përvojë ishte më e mira dhe do të mbetet gjithmonë pjesë e imja.”
Mbrojtësi qendror, i aftë në pasimin e topit, ka rezultuar thelbësor për stilin sulmues të lojës së Sitit, i cili bazohet në posedim, nën drejtimin e trajnerit spanjoll.
31-vjeçari e ka ndihmuar klubin të fitojë 19 trofe të mëdhenj, përfshirë gjashtë tituj të Premier Ligës dhe një të Ligës së Kampionëve. Kontrata e tij skadon në fund të këtij sezoni dhe nuk do të rinovohet.
