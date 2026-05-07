Marina Mbretërore e Britanisë gjurmoi fregatën ruse për një muaj pranë brigjeve të Anglisë
Marina Mbretërore e Britanisë gjurmoi dhe ndoqi një fregatë ruse çdo ditë muajin e kaluar, ndërsa ajo lundronte nga Atlantiku drejt Detit të Veriut. Admirali Grigorovich i marinës ruse shoqëroi gjashtë anije të lidhura me Rusinë gjatë prillit, përfshirë të paktën tre nën sanksione ekonomike që kalonin në lindje përmes ngushticës së Doverit, ndërsa vëzhgoheshin vazhdimisht nga katër anije dhe helikopterë britanikë.
Fregata, për të cilën vëzhguesit detarë besojnë se mbetet në Detin e Veriut, ishte në gjendje të ruante praninë e saj pranë Britanisë duke u furnizuar pranë fermës eolike Galloper në brigjet e Suffolk.
Një fregatë e dytë, Admiral Kasatonov, kaloi nëpër Kanal drejt fundit të prillit duke shoqëruar dy anije tregtare që besohet se po shkonin drejt Tartusit në Siri, njëra prej të cilave, Sparta, lidhet me transportin e armëve.
Sekretari i mbrojtjes, John Healey, tha një muaj më parë se marina britanike kishte ndjekur tre nëndetëse ruse në një mision njëmujor duke lundruar mbi tubacione dhe kabllo pranë ujërave të Mbretërisë së Bashkuar, ndoshta duke spiunuar infrastrukturën poshtë.
Elisabeth Braw, një eksperte sigurie në organizatën kërkimore Atlantic Council, tha se kjo është plotësisht disproporcionale. Ajo shtoi se marinat zakonisht shoqërojnë anijet vetëm kur ekziston një kërcënim i qartë ushtarak, si për shembull nga Huthët në Detin e Kuq.
Përveç transportit të rastit të armëve, Rusia mbështetet në flotën në hije të cisternave, shpesh të vjetra dhe të mirëmbajtura keq, që lundrojnë nën flamuj të vendeve të treta për afërsisht gjysmën e eksporteve të saj të naftës me transport detar .
Vende të tjera evropiane kanë sekuestruar anije të flotës në hije këtë vit, megjithëse nuk është e qartë nëse ndonjëra prej tyre është shoqëruar. Suedia ka ndaluar pesë anije cisternë, e fundit prej të cilave, Jin Hui , u hip në bord të dielën me dyshimin se fluturonte nën një flamur të rremë.
Franca ka sekuestruar dy cisterna të lidhura me Rusinë me ndihmën e Mbretërisë së Bashkuar këtë vit, megjithëse secili u lirua pasi pronarët paguan një gjobë. Forcat speciale belge sekuestruan një cisternë nafte që shkonte për në Rusi me ndihmën e Francës në fund të shkurtit; prokurorët thanë se ajo po valëviste në mënyrë të rreme flamurin e Guinesë.
SHBA- të sekuestruan tankerin Bella 1 ose Marinera në fillim të janarit, i cili thuhet se shoqërohej nga një nëndetëse ruse. Ai kishte lundruar drejt Venezuelës në kundërshtim me bllokadën amerikane përpara se të kthehej për të shmangur sekuestrimin.
Në ditët që pasuan, ekuipazhi i tij pikturoi një flamur rus në anë, por përfundimisht u rrëzua dhe u kap në Atlantikun e Veriut nga SHBA-të me ndihmën e Mbretërisë së Bashkuar.
