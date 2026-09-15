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Marta Kos në Parlamentin Evropian: “Nuk duhet t’i kthejmë shpinën Serbisë” — BE pret zgjedhje të lira, të ndershme dhe transparente

Komisionerja e BE-së për zgjerimin, Marta Kos, i kërkoi Serbisë të respektojë vlerat evropiane, ndërsa theksoi se Brukseli pret që zgjedhjet parlamentare të 25 tetorit të jenë të lira, të ndershme dhe transparente.

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Komisionerja evropiane për zgjerimin, Marta Kos, deklaroi të martën në Parlamentin Evropian se do të bëjë gjithçka që ka në dorë që Serbia të përparojë në rrugën drejt anëtarësimit në Bashkimin Evropian, por theksoi se respektimi i vlerave evropiane nuk mund të jetë objekt negociatash.

Duke folur para eurodeputetëve, Kos u bëri thirrje institucioneve evropiane të mos e lënë Serbinë mënjanë. “Nuk duhet t’i kthejmë shpinën Serbisë dhe popullit të saj, i cili dëshiron të jetojë në një vend të lirë, demokratik dhe evropian”, tha ajo, sipas gazetës serbe Danas.

Komisionerja vlerësoi se në zgjedhjet e ardhshme parlamentare të 25 tetorit qytetarët e Serbisë do të kenë mundësinë të vendosin se në cilin drejtim do të ecë vendi i tyre. “Presim zgjedhje të lira, të ndershme dhe transparente, në përputhje me standardet evropiane dhe ndërkombëtare”, deklaroi Marta Kos.

Deklarata u bë gjatë debatit të sotëm në Parlamentin Evropian mbi ceremoninë e varrimit të Ratko Mladiçit dhe glorifikimin e krimeve të luftës në Serbi — debat për të cilin 24-ore.com raportoi mëngjesin e sotëm. Kos përsëriti se e ardhmja evropiane e Serbisë është e lidhur ngushtë me respektimin e vlerave dhe parimeve themelore të Bashkimit.

Burimi: Danas

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