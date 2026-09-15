Zyrtari i SHBA-së në Kongres: Ballkani Perëndimor është i rëndësishëm për interesat amerikane — Serbia dhe Kosova të normalizojnë marrëdhëniet
Zëvendësndihmësi i Sekretarit të Shtetit të SHBA-së, Daniel Lawton, deklaroi në seancën dëgjimore për Ballkanin Perëndimor se normalizimi i marrëdhënieve dhe ruajtja e paqes mes Serbisë dhe Kosovës janë thelbësore për stabilitetin rajonal.
Daniel Lawton, zëvendësndihmës i Sekretarit të Shtetit të SHBA-së për Evropën dhe Euroazinë, deklaroi sot në seancën dëgjimore për Ballkanin Perëndimor në Dhomën e Përfaqësuesve të Kongresit amerikan se normalizimi i marrëdhënieve dhe ruajtja e paqes mes Serbisë dhe Kosovës janë thelbësore për stabilitetin rajonal. Ai u bëri thirrje Beogradit dhe Prishtinës që të shmangin provokimet, të respektojnë angazhimet e marra dhe të rifillojnë bisedimet e drejtpërdrejta pa parakushte.
Lawton vlerësoi se pas Marrëveshjes së Uashingtonit të vitit 2020 — të arritur me ndërmjetësimin e presidentit Donald Trump në mandatin e tij të parë — u arrit progres i rëndësishëm, por dialogu me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian ka ngecur për shkak të mungesës së vullnetit politik nga të dyja palët.
Sa i përket Serbisë, zyrtari amerikan tha se SHBA-ja synon të jetë "partneri i parë zgjedhur" i Beogradit në përballjen e ndikimit armiqësor në rajon. Ai kujtoi se në korrik u mbajt Dialogu i parë Strategjik SHBA–Serbi, i cili thelloi bashkëpunimin në energji, mbrojtje, siguri dhe tregti. Sipas tij, angazhimi me Serbinë mbetet thelbësor për balancën dhe stabilitetin e Ballkanit Perëndimor.
Për Kosovën, Lawton theksoi se Shtetet e Bashkuara mbeten të përkushtuara ndaj pavarësisë dhe integritetit territorial të Kosovës, por shprehu shqetësim për kontrollin e tepërt juridik dhe sjelljen policore ndaj popullatës serbe në Kosovë. Ai u bëri thirrje liderëve të Kosovës ta çojnë në fund procesin e formimit të institucioneve në përputhje me Kushtetutën dhe vendimet e gjykatave. Misioni i KFOR-it, i udhëhequr nga NATO, mbetet kyç për ruajtjen e një mjedisi të sigurt në Kosovë, tha ai.
Në pjesën kushtuar Bosnjë e Hercegovinës, Lawton mbrojti politikën e administratës së presidentit Donald Trump, përfshirë vendimin për heqjen e sanksioneve ndaj ish-presidentit të Republikës Sërpska Milorad Dodik, bashkëpunëtorëve dhe anëtarëve të familjes së tij. Ai theksoi se zbutja e tensioneve hapi hapësirë për progresin e projektit të gazsjellësit "Južna interkonekcija" me Kroacinë, si dhe vlerësoi politikën e Uashingtonit ndaj Shqipërisë, Malit të Zi dhe Maqedonisë së Veriut.
Zyrtari amerikan nënvizoi se SHBA-ja pret që partnerët evropianë të marrin një pjesë më të madhe të barrës për sigurinë e rajonit, duke përcaktuar tre shtyllat e politikës amerikane: stabilitetin, interesat ekonomike amerikane dhe bashkëpunimin kundër kërcënimeve të përbashkëta. "SHBA-ja synon një Ballkan Perëndimor të qëndrueshëm, paqësor dhe të begatë… mbetemi aktivë në arritjen e rezultateve konstruktive", tha Lawton në përmbyllje të fjalës së tij.
Burimi: Danas
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