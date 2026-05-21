Martohet për herë të katërt vëllai i Princeshës Diana
Vëllai më i vogël i Princeshë Dianës, Charles Spencer, është martuar me arkeologen Cat Jarman në një ceremoni private në Arizona.
Dasma e çiftit u zhvillua të premten, më 15 maj, dhe në një deklaratë të përbashkët për mediat ata thanë:
“Të dy ndihemi jashtëzakonisht me fat që marrëdhënia jonë evoluoi nga një bashkëpunim profesional në miqësi dhe më pas në një dashuri dhe lidhje të thellë. Çdo etapë e marrëdhënies sonë është mbështetur te humori dhe ndajmë të njëjtin pasion për jetën.”
Në një postim në Instagram, Spencer ndau momente nga ceremonia dhe shkroi: “15 maji 2026, dita më e lumtur nga të gjitha. Një mik shumë i afërt më tha disa muaj më parë: ‘Gjëja me Cat-in është se ajo do të dëshironte të ishte me ty edhe sikur të jetoje në një kasolle’. Nuk e dija që do të ishte po aq e lumtur të martohej me mua edhe në mes të shkretëtirës.”
Në fotot e publikuara, Jarman shihet duke mbajtur një buqetë me trëndafila të bardhë dhe e veshur me një fustan blu të hapur, pa mëngë, me stil të lashtë grek dhe prerje në pjesën e belit. Ndërsa Spencer kishte veshur një kostum të errët me këmishë blu të çelët. Çifti pozoi dorë për dore me sfondin ikonë të shkëmbit Cathedral Rock në Sedona.
Kjo është martesa e katërt për Charles Spencer, i cili është baba i shtatë fëmijëve, dhe e dyta për Cat Jarman, e cila ka dy djem nga martesa e saj e mëparshme me Tom Jarman.
Çifti u njoh në vitin 2022, kur Spencer-it iu kërkua të shkruante një recension për librin bestseller të Jarman, “River Kings: A New History of the Vikings from Scandinavia to the Silk Roads”.
Më vonë, ata bashkëpunuan në gërmime arkeologjike dhe nisën të prezantojnë së bashku podcast-in historik “The Rabbit Hole Detective”, së bashku me shkrimtarin dhe moderatorin britanik Richard Coles.
Çifti e konfirmoi lidhjen në tetor të vitit 2024 dhe vitin e kaluar festoi episodin e 100-të të podcast-it të tyre.
