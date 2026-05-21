S&P 500 7,433 ▲1.08%
DOW 50,009 ▲1.31%
NASDAQ 26,270 ▲1.54%
NAFTA 100.88 ▲2.67%
ARI 4,512 ▼0.51%
EUR/USD 1.1614 EUR/GBP 0.8653 EUR/CHF 0.9156 EUR/ALL 95.4232 EUR/MKD 61.6970 EUR/RSD 117.4126 EUR/TRY 52.9969 EUR/JPY 184.62 EUR/CAD 1.5974
Martohet për herë të katërt vëllai i Princeshës Diana

Vëllai më i vogël i Princeshë Dianës, Charles Spencer, është martuar me arkeologen Cat Jarman në një ceremoni private në Arizona.

Dasma e çiftit u zhvillua të premten, më 15 maj, dhe në një deklaratë të përbashkët për mediat ata thanë:

“Të dy ndihemi jashtëzakonisht me fat që marrëdhënia jonë evoluoi nga një bashkëpunim profesional në miqësi dhe më pas në një dashuri dhe lidhje të thellë. Çdo etapë e marrëdhënies sonë është mbështetur te humori dhe ndajmë të njëjtin pasion për jetën.”

Në një postim në Instagram, Spencer ndau momente nga ceremonia dhe shkroi: “15 maji 2026, dita më e lumtur nga të gjitha. Një mik shumë i afërt më tha disa muaj më parë: ‘Gjëja me Cat-in është se ajo do të dëshironte të ishte me ty edhe sikur të jetoje në një kasolle’. Nuk e dija që do të ishte po aq e lumtur të martohej me mua edhe në mes të shkretëtirës.”

Në fotot e publikuara, Jarman shihet duke mbajtur një buqetë me trëndafila të bardhë dhe e veshur me një fustan blu të hapur, pa mëngë, me stil të lashtë grek dhe prerje në pjesën e belit. Ndërsa Spencer kishte veshur një kostum të errët me këmishë blu të çelët. Çifti pozoi dorë për dore me sfondin ikonë të shkëmbit Cathedral Rock në Sedona.

Kjo është martesa e katërt për Charles Spencer, i cili është baba i shtatë fëmijëve, dhe e dyta për Cat Jarman, e cila ka dy djem nga martesa e saj e mëparshme me Tom Jarman.

Çifti u njoh në vitin 2022, kur Spencer-it iu kërkua të shkruante një recension për librin bestseller të Jarman, “River Kings: A New History of the Vikings from Scandinavia to the Silk Roads”.

Më vonë, ata bashkëpunuan në gërmime arkeologjike dhe nisën të prezantojnë së bashku podcast-in historik “The Rabbit Hole Detective”, së bashku me shkrimtarin dhe moderatorin britanik Richard Coles.

Çifti e konfirmoi lidhjen në tetor të vitit 2024 dhe vitin e kaluar festoi episodin e 100-të të podcast-it të tyre.

