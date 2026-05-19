☁️
Tiranë 15°C · Vranët 19 May 2026
S&P 500 7,403 ▼0.07%
DOW 49,686 ▲0.32%
NASDAQ 26,091 ▼0.51%
NAFTA 102.92 ▼1.4%
ARI 4,548 ▼0.23%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1649 EUR/GBP 0.8688 EUR/CHF 0.9144 EUR/ALL 95.4003 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.3822 EUR/TRY 53.1249 EUR/JPY 185.01 EUR/CAD 1.6007 EUR/USD 1.1649 EUR/GBP 0.8688 EUR/CHF 0.9144 EUR/ALL 95.4003 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.3822 EUR/TRY 53.1249 EUR/JPY 185.01 EUR/CAD 1.6007
₿ CRYPTO
BTC $76,978 ▲ +0.25% ETH $2,135 ▲ +0.95% XRP $1.3858 ▲ +0.19% SOL $85.2800 ▲ +0.86%
S&P 500 7,403 ▼0.07 % DOW 49,686 ▲0.32 % NASDAQ 26,091 ▼0.51 % NAFTA 102.92 ▼1.4 % ARI 4,548 ▼0.23 % S&P 500 7,403 ▼0.07 % DOW 49,686 ▲0.32 % NASDAQ 26,091 ▼0.51 % NAFTA 102.92 ▼1.4 % ARI 4,548 ▼0.23 %
EUR/USD 1.1649 EUR/GBP 0.8688 EUR/CHF 0.9144 EUR/ALL 95.4003 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.3822 EUR/TRY 53.1249 EUR/JPY 185.01 EUR/CAD 1.6007 EUR/USD 1.1649 EUR/GBP 0.8688 EUR/CHF 0.9144 EUR/ALL 95.4003 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.3822 EUR/TRY 53.1249 EUR/JPY 185.01 EUR/CAD 1.6007
19 May 2026
Breaking
Ngrin shitja e apartamenteve në Dubai, agjentët imobiliarë: Interesi për Shqipërinë në rritje Si të plotësohet fletëvotimi për zgjedhjet e parakohshme? Masakër me 3 të vrarë në një xhami në San Diego, dy autorët 17 dhe 18 vjeç gjenden të vdekur Akad. Myzafer Korkuti në 90-vjetorin e lindjes, një jetë e përkushtuar shkencës dhe arkeologjisë shqiptare,… Tituj akademikë të njohur vetëm në letër, pedagogët e Universitetit të Arteve presin reagim institucional, pagesa dhe..
Menu
Bota

Masakër me 3 të vrarë në një xhami në San Diego, dy autorët 17 dhe 18 vjeç gjenden të vdekur

· 3 min lexim

Tre persona humbën jetën pas një sulmi me armë zjarri në Qendrën Islamike të San Diegos, xhamia më e madhe e qytetit, ndërsa autoritetet amerikane po e hetojnë ngjarjen si një krim urrejtjeje.

Sipas policisë, dy autorët e dyshuar, të moshës 17 dhe 18 vjeç, u gjetën më pas të vdekur brenda një automjeti pranë xhamisë. Hetuesit dyshojnë se ata i kanë shkaktuar vetes plagë fatale me armë zjarri.

Shefi i Policisë së San Diegos, Scott Wahl, deklaroi se ngjarja nisi të merrte përmasa alarmante që në orët e paradites, kur nëna e njërit prej adoleshentëve raportoi zhdukjen e djalit të saj, mungesën e automjetit dhe të disa armëve nga shtëpia. Sipas saj, i riu kishte shfaqur tendenca vetëvrasëse dhe ishte larguar me një person tjetër, të dy të veshur me uniforma kamuflazhi.

Rreth orës 11:43, policia mori njoftimin për të shtëna aktive në Qendrën Islamike. Katër minuta më vonë, oficerët mbërritën në vendngjarje dhe gjetën tre viktima të pajeta jashtë xhamisë, ndërsa nisën kontrollin e ndërtesës dhe shkollës ngjitur në kërkim të autorëve.

Një nga viktimat ishte roja e sigurisë së xhamisë, i cili sipas autoriteteve dhe familjarëve u përpoq të mbronte besimtarët dhe fëmijët që ndodheshin brenda objektit. Miku i tij, Sam Hamideh, tha se ai ishte baba i tetë fëmijëve dhe “sakrifikoi jetën për të shpëtuar të tjerët”.

Gjatë hetimeve, policia zbuloi se në njërën prej armëve ishte shkruar gjuhë urrejtjeje, ndërsa pranë të dyshuarve u gjet edhe një shënim vetëvrasjeje me përmbajtje raciste. Autoritetet thanë se nuk kishte kërcënime specifike ndaj xhamisë, por mesazhet përmbanin retorikë të përgjithshme urrejtjeje.

FBI-ja është përfshirë në hetim, ndërsa agjentët federalë po analizojnë provat, kamerat e sigurisë dhe komunikimet e të dyshuarve për të përcaktuar motivin e plotë të sulmit.

Njëri nga autorët e dyshuar, i identifikuar si Cain Clark, kishte qenë pjesë e ekipit të mundjes në Shkollën e Mesme Madison dhe ndiqte një program shkollimi online. Familjarët e tij thanë për mediat amerikane se ishin të tronditur nga ajo që kishte ndodhur dhe e përshkruan si “një fëmijë të mirë”.

Pas ngjarjes, anëtarë të komunitetit mysliman dhe banorë të zonës Clairemont u mblodhën pranë xhamisë për të nderuar viktimat dhe për të shprehur solidaritet me familjet e tyre.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu

Reklamë